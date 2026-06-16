El País

Tenían tortugas, loros y aves exóticas: Minae decomisa 30 animales silvestres en Puntarenas

Operativo se realizó tras denuncias por tenencia ilegal de fauna silvestre

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Por Cristian Mora
Minae decomiso de animales
Las autoridades rescataron 30 animales silvestres que permanecían en cautiverio ilegal en distintos sitios de Puntarenas centro. (Minae/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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