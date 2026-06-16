Tenían tortugas, loros y aves exóticas: Minae decomisa 30 animales silvestres en Puntarenas

Las autoridades rescataron 30 animales silvestres que permanecían en cautiverio ilegal en distintos sitios de Puntarenas centro.

Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) decomisaron 30 animales silvestres que eran mantenidos ilegalmente en cautiverio en distintos puntos de Puntarenas centro.

El operativo fue realizado por personal del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac-Sinac), tras atender denuncias relacionadas con la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Según informó la institución, entre los ejemplares rescatados se encontraban 12 tortugas terrestres y 18 aves, incluidas ocho especies exóticas que permanecían en cautiverio.

Entre los animales decomisados figuran seis tortugas rojas, cuatro tortugas de cachetes amarillos, una tortuga escorpión y una tortuga fúnebre. Además, se rescataron dos cotorros ventrirrojos, cuatro loros de Rüppell, dos conuros del sol, dos loros coroniblancos, cuatro piches, dos pavas reales y dos codornices.

Tras el decomiso, los ejemplares fueron trasladados a Zoo Ave, donde especialistas realizarán valoraciones médicas para determinar su estado de salud y definir las acciones correspondientes para su manejo.

Carlos Cordero, director regional del Acopac, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier situación relacionada con la captura, comercio o tenencia ilegal de fauna silvestre.

“El Área de Conservación Pacífico Central hace un llamado a la población para denunciar cualquier situación relacionada con la captura, comercio o tenencia ilegal de fauna silvestre, reafirmando su compromiso con la protección y conservación de la biodiversidad de Costa Rica”, señaló el funcionario.

El Sinac recordó que las leyes costarricenses prohíben la tenencia de fauna silvestre y reiteró la importancia de denunciar cualquier acción que amenace la biodiversidad y los recursos naturales del país.

La institución recordó que las especies silvestres cumplen funciones fundamentales dentro de los ecosistemas y no deben ser capturadas, comercializadas ni mantenidas como mascotas o en cautiverio.