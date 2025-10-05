El País

Temblor de 4,7 grados sacudió la zona norte de Costa Rica este sábado

Sismo tuvo una profundidad de 8 kilómetros y fue sentido en prácticamente toda la zona norte del país

Por Julián Navarrete Silva
El sismo se sintió en toda la zona norte desde Liberia hasta Upala y Fortuna de Alajuela
El sismo se sintió en toda la zona norte, desde Liberia hasta Upala y La Fortuna de Alajuela. Foto: (Ovsicori/La Nación)







Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

