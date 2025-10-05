Temblor de 4,7 grados sacudió la zona norte de Costa Rica este sábado

El sismo se sintió en toda la zona norte, desde Liberia hasta Upala y La Fortuna de Alajuela. Foto:

La tarde de este sábado se registró un sismo de 4,7 grados en el flanco sureste del volcán Tenorio, al este de Tierras Morenas y al noroeste de Nuevo Arenal, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA).

El movimiento tuvo una profundidad de 8 kilómetros y fue sentido en prácticamente toda la zona norte del país, informó el sismólogo Marino Protti.

Como consecuencia de este evento principal, se han registrado hasta 100 réplicas hasta las 5:30 p. m. de este sábado. “Vamos a seguir monitoreando esta actividad en el transcurso de la noche”, detalló Protti.