Sorpresa en Guanacaste: encuentran cocodrilo enorme dentro de una alcantarilla

Funcionarios y guardaparques ayudaron a la captura del animal.

Un cocodrilo de más de 2,7 metros de longitud fue capturado dentro de una alcantarilla en la comunidad de Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del reptil en la zona.

El reporte fue atendido por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), a través del Área de Conservación Tempisque (ACT), cuyos funcionarios, en conjunto con guardaparques, llevaron a cabo la captura y posterior traslado del animal.

Capturan y trasladan a cocodrilo que se encontraba en alcantarilla. (MINAE/MINAE)

Según las autoridades, se trataba de un cocodrilo americano (Crocodylus acutus), una especie que se caracteriza por su gran tamaño, pudiendo alcanzar hasta 500 kilogramos de peso. Presenta una coloración grisácea en el dorso, escamas claras con protuberancias y manchas, mientras que su vientre carece de marcas.

Este reptil es carnívoro y se alimenta de una amplia variedad de vertebrados, entre ellos aves, tortugas y mamíferos.

El animal fue trasladado a la cuenca del río Tempisque. (MINAE /MINAE)

Tras su captura, el animal fue trasladado de forma segura a la cuenca del río Tempisque, donde fue liberado lejos de zonas habitadas, con el fin de evitar riesgos para la población.

El Minae recordó a la ciudadanía la importancia de seguir medidas preventivas para evitar incidentes con este tipo de fauna silvestre.

Recomendaciones ante presencia de cocodrilos: