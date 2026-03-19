El País

Sorpresa en Guanacaste: encuentran cocodrilo enorme dentro de una alcantarilla

El animal, de más de 2,7 metros, fue capturado tras una alerta ciudadana

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Por Hillary Benavides Meléndez
Funcionarios y guardaparques ayudaron a la captura del animal.
Funcionarios y guardaparques ayudaron a la captura del animal. (MINAE/MINAE)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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