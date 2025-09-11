Si no ha conseguido vacuna contra fiebre amarilla, las farmacias privadas le tienen una buena noticia

La vacuna contra fiebre amarilla es requisito para viajar a Colombia. A partir de febrero de 2026 también lo será para viajar a países de África y del Cono Sur.

Si usted necesita vacunarse contra la fiebre amarilla, a partir de este viernes tendrá una nueva opción. La Cámara Costarricense de la Salud, que agrupa a todos los centros privados de salud, anunció que tendrá disponibles 18.000 dosis contra este virus.

“Estamos en constante conversación con el laboratorio fabricante para tener acceso a la mayor cantidad posible de vacunas y podremos, en las próximas semanas, tener claridad sobre otras posibles importaciones que podamos concretar para el resto del año y antes del mes de diciembre”, señaló Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para viajar a Colombia, un país con un brote activo de la enfermedad. Las personas deben ser vacunadas al menos 10 días antes de viajar.

A partir de febrero de 2026 también será obligatoria para viajar a otros 42 países de África y América del Sur.

Para conseguir estas vacunas no es necesario tener un viaje planeado. En meses anteriores los precios de este biológico han oscilado entre los ¢70.000 y ¢90.000.

Esta vacuna consta de una dosis que se pone una sola vez en la vida.

Nueva vacunatón

El Ministerio de Salud anunció también que, a partir de las 2 p. m. de este jueves, se habilitó un nuevo formulario para la vacunatón de este viernes 12 de setiembre.

Se habilitaron 400 dosis para inyectarse entre 12 p. m. y 3 p. m.

Esta actividad es exclusiva para quienes viajan a Colombia en setiembre y octubre y que compraron su tiquete antes del 31 de agosto.

El formulario para citas se habilitó en el sitio https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

Hace dos semanas trascendió que La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también podrá vacunar contra la fiebre amarilla. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) la aprobó como parte de un esquema especial para viajeros. Sin embargo, para dar inicio con este esquema únicamente está pendiente el lineamiento por parte del Comité de Farmacoterapia para que la CCSS. Eso se tendrá en los próximos días.