Si gana menos de ¢1.907.496, podría obtener el Bono de Vivienda

Para acceder al Bono de Vivienda debe gestionar el trámite en el Banhvi y presentar todos los documentos según el tipo de bono solicitado.

El Bono de Vivienda es un subsidio otorgado por el Estado costarricense para ayudar a las familias de bajos recursos a adquirir, construir o mejorar su casa.

Para acceder a este beneficio, la ley establece una serie de condiciones que los solicitantes deben cumplir.

Según el sitio web del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), uno de los requisitos principales es que el solicitante forme parte de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo y comparta las responsabilidades del hogar. Además, debe haber al menos una persona mayor de edad dentro del grupo.

Otro aspecto fundamental es que la familia no posea más de una propiedad. Si el solicitante ya tiene un lote, puede solicitar el bono para construir en ese terreno.

En caso de contar con una vivienda que necesite reparaciones o mejoras, es posible acceder al Bono RAMT, que está destinado específicamente para este propósito.

El Bono de Vivienda se otorga una sola vez, por lo que las personas que ya lo han recibido anteriormente no pueden volver a solicitarlo.

Los ingresos familiares también juegan un papel clave en la elegibilidad. Para aplicar, la suma de los salarios brutos de quienes trabajan en la familia debe ser inferior a ¢1.907.496.

Si la solicitud es para un bono de extrema necesidad, el ingreso total del hogar no debe superar los ¢476.874.

Otro requisito es que el solicitante sea costarricense o tenga su residencia legalizada en el país.

En cuanto al proceso, las familias interesadas deben gestionar la solicitud en oficinas, sucursales o agencias autorizadas por el Banhvi. Además, es indispensable presentar toda la documentación requerida según la modalidad del bono que se desea solicitar.

