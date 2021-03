“Le pedí a don Rodolfo Méndez Mata (jerarca del MOPT) que tome la batuta, como lo hace usualmente, en relación con lo del CTP. Particularmente no me aparece ese proceder (del CTP) porque el Gobierno de la República convocó y presentó el proyecto para los temas de plataforma, eso no obtuvo consenso en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y el proyecto no ha prosperado”, indicó Alvarado.