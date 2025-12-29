Lista completa de números ganadores y premios del segundo sorteo de consolación de la JPS

Este domingo 28 de diciembre se realizó el Segundo Sorteo de Consolación 2025 de la Junta de Protección Social (JPS), con un premio mayor de ¢900 millones, en tres emisiones.

Esta es la lista total de números favorecidos por la JPS en este torneo:

Lista completa de los números premiados del segundo sorteo de consolación (Cortesía /La Nación)

En total, la JPS estableció 12.196 premios para este sorteo.

Cada emisión del premio mayor entrega ¢300 millones por entero, es decir, ¢30 millones por fracción. El segundo premio en importancia es de ¢60 millones por entero, es decir, ¢6 millones por fracción, y el tercero es de ¢25 millones por entero, ¢2,5 millones por cada pedacito.

Adicionalmente, hay 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000.

Por otra parte, hay 97 premios para los billetes con la serie igual al premio mayor, pero diferente número, con ¢25.000 por pedacito.

Además, hay 999 premios para los billetes con el mismo número, pero diferente serie. En este caso, cada fracción es premiada con ¢17.500.

La terminación del mismo número del mayor paga ¢3.000 por pedacito; en este caso, habría 9.000 premios.

Los billetes con número igual al segundo premio en importancia, recibirán ¢45.000 por entero, o sea, ¢4.500 por fracción, y los números iguales al tercero, recibirán ¢30.000 por entero, es decir, ¢3.000 por fracción.

En el caso de las aproximaciones, es decir, el número anterior y posterior al mayor, con la misma serie ganadora, recibirán un premio de ¢2,5 millones por cada entero.