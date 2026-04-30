El País

Sede del área de salud La Unión cumple un año de funcionamiento y más de 140.000 consultas

El área de salud opera actualmente en un edificio ubicado en un terreno donado por la Municipalidad de La Unión, con una construcción de 6.221 metros cuadrados

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Por Sebastián Sánchez
Ebáis La Unión
Nuevo edificio del área de salud de La Unión tiene un año de haber iniciado su funcionamiento. (CCSS/CCSS)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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