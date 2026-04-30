Sede del área de salud La Unión cumple un año de funcionamiento y más de 140.000 consultas

Nuevo edificio del área de salud de La Unión tiene un año de haber iniciado su funcionamiento.

A un año de haber iniciado operaciones en su nueva sede, el área de salud La Unión registró más de 140.000 consultas en servicios como medicina general, urgencias, odontología, medicina familiar y cuidados paliativos, según datos institucionales.

Este 29 de abril, autoridades institucionales realizaron una actividad para conmemorar el primer año de funcionamiento de la nueva sede.

El área de laboratorio se pudo ampliar. (CCSS/CCSS)

Entre mayo de 2025 y el primer trimestre de 2026, el centro contabilizó cerca de 50.000 consultas en medicina general, 63.000 atenciones en el servicio de urgencias, 27.000 consultas odontológicas y alrededor de 4.000 en medicina familiar, además de más de 2.000 atenciones en cuidados paliativos. La población adscrita al área de salud es cercana a las 41.000 personas del cantón de La Unión.

Durante ese periodo también se realizaron más de 870.000 procedimientos no programados, 563.000 exámenes de laboratorio y se despacharon aproximadamente 930.000 cupones de farmacia, de acuerdo con la información oficial.

Nuevas instalaciones del área de salud de La Unión. (CCSS/CCSS)

El servicio de urgencia fue ampliado en tamaño y horario. (CCSS/CCSS)

El área de salud opera actualmente en un edificio ubicado en un terreno donado por la Municipalidad de La Unión, con una construcción de 6.221 metros cuadrados.

La nueva sede concentra ocho equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y permite la prestación de servicios que anteriormente no se brindaban en el centro, como obstetricia, radiología y electrocardiografía.

Este 29 de abril se celebró un año de la puesta en funcionamiento del nuevo edificio. (CCSS/CCSS)

La ampliación de infraestructura también permitió aumentar el espacio destinado a laboratorio clínico, farmacia, cuidados paliativos y urgencias. En este último caso, el servicio pasó de un área de 80 a 740 metros cuadrados, lo que derivó en una ampliación del horario de atención de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Según la directora del centro, Olga Álvarez Desanti, la integración de los servicios en una sola infraestructura ha facilitado la operación interna y la coordinación entre los equipos de trabajo.

Álvarez explicó que la inversión cercana a los ¢7.000 millones permitió que el área de salud pasara de categoría tipo 1 a tipo 2.