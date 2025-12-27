El País

¿Se puede salir temprano del trabajo el 31 de diciembre? Esto dice la ley

El cierre de año suele traer cambios en los horarios de trabajo. Conozca qué reglas establece la legislación laboral, cuándo el salario debe pagarse completo y qué decisiones no pueden imponerse

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El patrono puede autorizar salida anticipada el 31 de diciembre, pero no puede imponer rebajos salariales ni compensaciones sin consentimiento.
El patrono puede autorizar salida anticipada el 31 de diciembre, pero no puede imponer rebajos salariales ni compensaciones sin consentimiento. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFin de AñoPermiso laboral
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.