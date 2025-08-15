Salud retira pasta dental Colgate Total Clean Mint

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) alertaron este jueves 14 de agosto sobre el retiro inmediato de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint de todo punto de distribución, comercialización y venta.

La decisión es preventiva y se toma por orden sanitaria, por lo tanto, el Ministerio de Salud solicitó a los consumidores detener inmediatamente el uso de esa pasta dental.

“Tras reportes en varios países, este producto ha mostrado posibles efectos adversos como lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema labial”, comunicó la institución.

Asimismo, Salud pidió a la población participar en el programa de retiro llamando a la línea de atención al consumidor de Colgate 800-2654283 para gestionar la reposición del producto. El plazo para solicitar la reposición es de un año a partir de la publicación de esta alerta.