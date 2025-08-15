El País

Salud retira pasta dental Colgate Total Clean Mint

Decisión preventiva responde a reportes de efectos adversos en otros países. Colgate repondrá productos

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) alertaron este jueves 14 de agosto sobre el retiro inmediato de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint de todo punto de distribución, comercialización y venta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColgateSaludPasta dental
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.