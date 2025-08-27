¡Salió el acumulado de la JPS! Vea el número y la serie

El sorteo de la JPS sorprendió este martes con un acumulado que hizo millonario a un jugador.

El premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) salió de la tómbola este martes 26 de agosto en el sorteo de chances.

El número 56 con la serie 334 paga ¢375 millones por entero, en dos emisiones.

Para el próximo sorteo, el juego del acumulado arranca con una bolsa de ¢100 millones.

Otros premios

En el sorteo de los chances, entretanto, el primer premio fue para el número 39 con la serie 650. Esta combinación paga ¢80 millones por entero.

El número 42 con la serie 597 fue favorecido con el segundo premio, y paga ¢25 millones por entero.

Y el tercer premio, de ¢7 millones, es para el número 08 con la serie 858.

El número duplicador, que paga ¢10.000 por emisión, fue el 30.