¡Salió el acumulado de la JPS! Vea el número y la serie

Uno de los premios más esperados ya tiene dueño; revise los números ganadores

Por Cristian Mora
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El sorteo de la JPS sorprendió este martes con un acumulado que hizo millonario a un jugador. (Captura de pantalla)







