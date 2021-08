Sacerdote Sixto Varela suspendido por celebrar misas con ritual prohibido; Iglesia lo instó a renunciar

El Padre Sixto Varela. (Jose Cordero)

La diócesis de Alajuela confirmó la tarde de este viernes la suspensión del sacerdote Sixto Varela por un periodo de seis meses.

Esta sanción se le impuso por la celebración de misas en latín, con un ritual que está prohibido en nuestro país, precisó la diócesis.

A Varela, también se le instó a renunciar a su cargo en la parroquia Patriarca San José, en barrio San José, distrito del cantón Central alajuelense.

“El Papa Francisco en los últimos meses limitó el uso de la misa anterior al Concilio Vaticano II, únicamente para comunidades que existieran antes de la reforma de 1970 y donde no solamente la comunidad pudiera entender lo que se celebraba en idioma latín, sino también quien lo celebra, en este caso el sacerdote.

“La Conferencia Episcopal, días después de que el Papa ordenó esto, emitió también un comunicado donde dijo que en Costa Rica se prohíbe la celebración de esas misas tridentinas en latín o con los rituales anteriores a 1970.

“En los últimos años se conformó entorno al padre Sixto una comunidad que estaba celebrando con ese rito y el padre Sixto era justamente quien celebraba con ese rito”, explicó a La Nación el presbítero Luis Hernández, vocero de la diócesis alajuelense.

El religioso explicó que estos encuentros que celebraba Varela se diferencian de la misa normal porque los asistentes se colocan de espaldas al padre y porque el rito es más complejo que la misa en español, debido a las respuestas que deben dar los fieles durante al acto.

Tercera amonestación

Esta sería la tercera amonestación que recibe el cura hasta la fecha, de ahí la exhortación a renunciar a su cargo, explicó la diócesis en un comunicado.

“Hechas las consultas de orden a tenor del can. 1742, se le ha instado a renunciar a su cargo de cura párroco de la Parroquia Patriarca San José en el B°. San José de Alajuela a tenor del can. 1741 números 1, 3 y 4; todo ello, luego de haber valorado el caso personal del sacerdote y el de la comunidad parroquial a él confiada”, dice el texto, en referencia a las normas del Código de Derecho Canónico para la remoción o traslado de un párroco y cuándo procede la solicitud de la renuncia.

Así por ejemplo, el númeral 1741 establece que las causas por las que un párroco puede ser legítimamente removido están: 1 “un modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la comunión eclesiática”; 3 “la pérdida de la buena fama a los ojos de los feligreses honrados y prudentes o la aversión contra el párroco, si se prevé que no cesarán en breve”; 4.”la grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales, si persiste después de una amonestación”.

Varela ha sido centro de otras polémicas en el pasado, por manifestaciones y acciones tomadas en su parroquia, cuando laboraba en San Joaquín de Flores, Heredia.

Por ejemplo, en junio de 2018, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal descalificaron una declaraciones del sacerdote en las que llamó “ateos disfrazados” al presidente Carlos Alvarado, la primera dama, Claudia Dobles, y a otros funcionarios.

“Nos seguimos prestando para el show político de estos ateos disfrazados. Perdón Señor, perdón. Si este señor es católico que actúe como católico. Basta ya de usar la Iglesia para tranquilizar masas”, dijo Varela en una publicación en su perfil personal de Facebook.

Y anteriormente, en febrero de 2016, un publicista llamado Jefrey Ulate le reclamó al cura párroco por haberle impedido convertirse en padrino de bautizo por ser homosexual.

Cuando se le consultó a Varela por esto, respondió que el impedimento se dio, no por la homosexualidad de Ulate, sino porque el joven “abiertamente ha dicho que no cree ni en Dios ni en la Iglesia”.

“Aquí no es porque sea gay o no; es porque no vive la fe”, expresó Varela en aquel momento.

