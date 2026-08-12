El País

Rutas desiguales, falta de información y recursos limitados impiden mantener toda la red cantonal en buenas condiciones

Vías cantonales abarcan más de 38.000 km; gran parte de los gobiernos locales dependen en su totalidad de los recursos provenientes del MOPT

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Por Patricia Recio
Buenos Aires
Según la alcaldesa de Buenos Aires, la irregularidad de los caminos y el rezago en la atención de las vías que comunican a los territorios indígenas, son las principales limitantes para mantener vías en buen estado. (Municipalidad de Buenos A/Municipalidad de Buenos Aires)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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