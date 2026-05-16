Ronald Evans, epidemiólogo que ayudó a entender la pandemia de la covid-19, fallece a los 88 años

El médico y epidemiólogo Ronald Evans Meza, fue una de las voces más conocidas en el país por sus estudios y llamados durante la pandemia de covid-19. Fotografía: Cortesía

Ronald Evans Meza, médico epidemiólogo que se hizo conocido en Costa Rica con la llegada de la covid-19 por sus análisis sobre la evolución de la enfermedad, falleció a los 88 años tras enfrentar complicaciones de salud.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Universidad Hispanoamericana (UH), institución para la cual laboró durante 15 años, impulsando la investigación y formando nuevas generaciones de médicos. Le sobreviven su esposa, sus hijos, nietos y bisnieto.

¿Ronald Evans debió ser futbolista y no médico?

Nacido en Cartago en 1937, fue sobrino de Rafael “Fello” Meza Ivankovich, una de las máximas leyendas del fútbol costarricense y goleador en varios campeonatos nacionales, tanto así que el estadio del equipo brumoso lleva su nombre.

Su papá fue entrenador del Club Sport Cartaginés durante un campeonato, mientras que uno de sus tíos, Walter Evans, no solo jugó con el Cartaginés y lo vio campeonizar en 1936, sino que además fue seleccionado nacional.

“Yo debí haber salido no médico, sino futbolista. ¡Futbolista! ¡Era sobrino por los dos lados! Se suponía que debía estar en mis genes, pero yo era muy malo. Me gustaba mucho el fútbol, pero muy rápido me di cuenta de que era muy malito, mejor me dedicaba a estudiar”, relató entre risas a La Nación, durante una entrevista en 2023.

¿Cómo llegó la medicina a la vida de Ronald Evans?

Tras concluir sus estudios en el Colegio San Luis Gonzaga, emigró a México a los 17 años para estudiar Medicina. Luego de seis años, regresó a Costa Rica por poco tiempo, principalmente para hacer los trámites de incorporación como médico y poder ejercer.

Poco después, tomó un avión hacia Venezuela donde permaneció hasta el año 2007. Ya de vuelta en Costa Rica lo recibió el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y, más tarde, lo llamó la Universidad Hispanoamericana.

Durante la pandemia por la covid-19, cuando la incertidumbre dominaba al mundo, Evans impulsó el informe semanal titulado ‘Una pandemia en perspectiva’, publicación que alcanzó 150 ediciones y se convirtió en referente nacional e internacional por sus análisis epidemiológicos y la claridad de sus explicaciones.

Ronald Evans recuerda cómo fue ser un niño en la revolución del 48

Este informe alcanzó proyección internacional y fue retomado por medios como Infobae, Agencia Centroamericana de Noticias EFE, El Universal de México y SWI swissinfo.ch.

A raíz de esta experiencia, con el apoyo de las autoridades de la UH, posteriormente desarrolló junto a su equipo el Informe de Salud en Perspectiva, espacio desde el cual continuó analizando enfermedades y fenómenos de salud con impacto en la población costarricense.