El País

Ronald Evans, epidemiólogo que ayudó a entender la pandemia de la covid-19, fallece a los 88 años

El médico y académico alcanzó notoriedad durante la pandemia por sus análisis semanales

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Por Lucía Astorga
El médico y epidemiólogo Ronald Evans Meza, fue una de las voces más conocidas en el país por sus estudios y llamados durante la pandemia de covid-19. Fotografía: Cortesía







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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