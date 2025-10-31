Roban piezas del mural ‘Concherías’ en el histórico Barrio Amón. Una cámara grabó al ladrón

La ilera izquierda de uno de los murales, en Barrio Amón, fue desprendida, por el hampa. Foto:

Uno de los encargados del antiguo hotel Don Carlos, en Barrio Amón, confirmó el robo de varias piezas del mural alusivo a la obra poética Concherías de Aquileo Echeverría (escrita en 1905), que adornaba la fachada del edificio, al costado oeste del Instituto Nacional de Seguros (INS). Los daños están en el mosaico La Firmita.

Según relató el propietario —quien pidió mantenerse en el anonimato—, el hecho ocurrió el viernes 24 de octubre, alrededor de las 10:30 a. m., cuando un hombre que frecuenta la zona sustrajo las piezas y huyó del lugar.

“Yo vi el video y era un joven que anda hace días rondando, merodeando la zona. El hombre llega, ve que estaban medio flojas (las piezas); entonces, empezó a ver hacia los lados para ver si alguien lo estaba viendo y en eso arrancó; pero se le vinieron varias.

“Creo que unas personas que iban caminando lo enfrentaron y él dijo que ‘se estaban cayendo’, las juntó, las echó en una bolsa y se fue”, relató el encargado, quien señaló que el sospechoso ya fue identificado mediante las grabaciones de cámaras cercanas, aunque no se ha presentado denuncia formal.

“Vamos a ver si vuelve a pasar por aquí para preguntarle dónde están esas piecitas, a ver si lo volvemos a ver por la zona”, añadió.

El mural pertenece a la serie de obras que decoran la fachada del inmueble, reconocido por su valor artístico y patrimonial. Hasta ahora, este sería el primer caso de sustracción de piezas, aunque anteriormente los murales habían sido objeto de vandalismo con grafitis.

Según un administrador, esta es la primera ocasión en que se roban piezas del mural. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hace un tiempo atrás los rayaron con spray, pero como es cerámica se limpió fácil. Espero que no usen una pintura más fuerte. Pero así, que roben piezas como estas, es la primera vez”, explicó.

El dueño comentó que un familiar pintor intentará restaurar la obra, aunque señaló que el deterioro de la pared podría haber contribuido a que las piezas se desprendieran con facilidad.

“Tal vez no es tanto el mosaico que está malo, sino la pared de atrás, que ya está totalmente húmeda o podrida. Entonces empiezan a aflojarse”, dijo.

Finalmente, lamentó la inseguridad en la zona, que afecta tanto al antiguo hotel como a otros inmuebles del barrio.

“Si usted estuviera aquí en San José se da cuenta de que esto es pan de todos los días. Si no es un mural, es una reja; si no es una reja, es una mata; si no, una manguera. Hay gente para todo.”

