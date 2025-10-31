El País

Roban piezas del mural ‘Concherías’ en el histórico Barrio Amón. Una cámara grabó al ladrón

Según uno de los administradores, esta es la primera vez que se roban piezas de los mosaicos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Cuadro en azulejo dañado, aparentemente por el hampa, en Barrio Amón
La ilera izquierda de uno de los murales, en Barrio Amón, fue desprendida, por el hampa. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConcheríasAquileo EcheverríaBarrio Amón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.