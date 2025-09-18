Riesgo para la salud: decomisan cargamento de huevos sin permisos sanitarios en Sixaola

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en coordinación con la Fuerza Pública, decomisó un cargamento de cartones de huevos que ingresaron de forma clandestina a territorio nacional por la zona fronteriza de Sixaola, en Talamanca.

Según informó la institución, en una publicación de Facebook, los productos fueron introducidos desde Panamá sin contar con los permisos sanitarios ni la trazabilidad necesaria para garantizar su inocuidad, lo cual representa un alto riesgo para la salud de los consumidores.

En total, la carga decomisada fue 90 cartones de huevos, cada uno con 30 unidades, es decir 2.700 huevos.

Sensa decomisó 2.700 huevos en la frontera con Panamá por no cumplir requisitos sanitarios ni de trazabilidad. (Senasa/Cortesía)

Las autoridades recordaron a la población la importancia de adquirir únicamente productos regulados y con respaldo oficial. “La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida”.

Asimismo, hicieron un llamado de atención de que el consumo de productos sin control sanitario no solo pone en riesgo la salud de quien los compra, sino de su familia y personas cercanas.

Otros cargamentos

En julio de este año, la Fuerza Pública detuvo dos cargamentos de productos nicaragüenses ingresados ilegalmente al país: 40 kilos de queso en condiciones insalubres y 12 toneladas de cebolla morada.

El queso fue detectado en el piso del maletero de un bus de Upala con destino San José, sin ninguna medida de higiene y desprovisto de refrigeración.

Mientras que la cebolla, valorada en ¢16 millones, se encontró en un camión y una bodega clandestina, también en Upala.

En esa ocasión, la Fuerza Pública explicó que han encontrado queso con pelo de caballo y tierra. “Luego el producto, tras llegar al país, nuevamente es sometido, por muchas horas, a altas temperaturas en sitios inapropiados para transportar perecederos, como son los maleteros de los buses”, detalló.

Posterior a la detención de los productos, el cargamento fue entregado al personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para su destrucción.

Además, otras veces se han decomisado productos como pólvora, licor de contrabando, cervezas y madera.