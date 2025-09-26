El País

Rescatan en Santo Domingo a una danta en gestación que cayó a un pozo; vea el video

Operativo requirió sedar a la danta y usar un sistema de cuerdas para sacarla del pozo

Por Cristian Mora
Danta
Bomberos de Santo Domingo utilizaron un sistema de cuerdas para extraer a la danta de un pozo de cuatro metros de profundidad (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







DantaDanta rescatada
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

