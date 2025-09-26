Rescatan en Santo Domingo a una danta en gestación que cayó a un pozo; vea el video

Bomberos de Santo Domingo utilizaron un sistema de cuerdas para extraer a la danta de un pozo de cuatro metros de profundidad

Este jueves, personal de la Estación de Bomberos de Santo Domingo rescató a una danta de aproximadamente 400 kilos, que además se encontraba en estado de gestación, luego de que cayera a un pozo de cuatro metros de profundidad en San Isidro de Heredia.

El operativo requirió que un médico veterinario sedara al animal para facilitar su extracción. Con ayuda de un sistema de cuerdas, los bomberos lograron sacar al ejemplar con los mayores cuidados.

Una vez fuera del pozo, la danta fue entregada al personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, fue liberada en un área boscosa adecuada para garantizar su retorno al hábitat natural.

La danta centroamericana (Tapirus bairdii) es uno de los mamíferos más grandes de América, puede medir hasta dos metros de longitud y pesar entre 200 y 300 kilos. Pese a su tamaño, es una excelente nadadora y corredora.

Actualmente está catalogada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de hábitat, la cacería y la mortalidad en carretera.

En Costa Rica, sus poblaciones se mantienen en algunas áreas protegidas, aunque enfrentan una creciente presión.

Los pozos, carreteras y construcciones sin protección adecuada representan riesgos frecuentes para especies como la danta, por lo que especialistas insisten en la importancia de medidas preventivas, como el cierre de accesos peligrosos y la sensibilización vecinal para reportar de inmediato cualquier emergencia.