Rector de la UNA, Jorge Herrera Murillo, es el nuevo presidente de Conare

Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA), asumió como presidente de Conare este 8 de diciembre.

Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) asumió como presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) la tarde de este 8 de diciembre. Anteriormente, María Estrada Sánchez, jerarca del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), ocupó el cargo.

Herrera, quien este año fue electo como rector de la UNA, destacó que con su llegada a la presidencia del Consejo tiene el compromiso de promover un diálogo permanente. Además, destacó que trabajará para fortalecer la coordinación estratégica dentro del Conare, esto, según dijo, con la finalidad de avanzar conjuntamente en las prioridades educativas, académicas y territoriales que demanda Costa Rica.

“El intercambio informado de criterios y la construcción colectiva de iniciativas serán fundamentales para afianzar una educación universitaria pública de excelencia y con perspectiva de largo plazo”, comentó el doctor en Química.

Por su parte, Estrada se refirió a su gestión. La ingeniera resaltó que durante su año presidiendo el Consejo se reafirmó la relevancia de una educación universitaria estatal articulada y mencionó lo que califica como progresos significativos en presencia territorial, ciencia, innovación y cooperación internacional.

“La universidad pública continúa siendo un pilar para la movilidad social y el fortalecimiento democrático del país”, agregó la rectora del TEC.

El traspaso de la presidencia se realizó en el marco del 51 aniversario del Consejo Nacional de Rectores.

Presidencia de Conare se ejerce por un año

La Presidencia de Conare es asumida por los rectores de las universidades públicas anualmente y rota según el rden de creación de las instituciones: Universidad de Costa Rica (UCR), TEC, UNA, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).

En diciembre del 2026, la presidencia quedará en manos de la rectoría de la UNED.