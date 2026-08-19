Reabre ruta 32 tras cierre por lluvias

La vía volvió a habilitarse luego de un cierre por lluvias. Fotografía: MOPT.

La Ruta Nacional 32, vía que conecta la provincia de San José con Limón, está habilitada, según comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en sus redes sociales.

La institución hizo el anuncio aproximadamente a las 9:10 a.m.. El ente pidió a los conductores paciencia mientras comienza el movimiento de la fila de carros.

El MOPT cerró la carretera ayer, martes 18 de agosto, tras las afectaciones por las lluvias en el lugar.

Esta ruta registra interrupciones de tránsito con frecuencia a causa de los deslizamientos y caídas de elementos.