El País

Reabre ruta 32 tras cierre por lluvias

El MOPT habilitó el paso por la ruta poco después de las 9 a. m.

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Por Marianela Arias Vilchez
Detalle de la ruta 32, entre San José y Limón, este 16 de noviembre por la mañana. El MOPT reabrió el paso este día. Fotografía: MOPT.
La vía volvió a habilitarse luego de un cierre por lluvias. Fotografía: MOPT.







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NacionalesRuta 32
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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