“Yo vine por una situación de divorcio y me doy cuenta que necesito cambiar muchas cosas. Aquí no se dan consejos, aquí no se le dice a las personas qué deben hacer con sus problemas, se dan herramientas para resolverlos. Yo todavía no controlo al 100% la ira, pero al menos ahora pienso antes de actuar, yo antes no podía ni manejar, alguien se me metía e iba el madrazo, todo eso lo he ido cambiando”, comenta.