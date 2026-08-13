El País

¿Qué se celebra el 31 de agosto en Costa Rica y cómo se paga este feriado?

El calendario marca una conmemoración nacional para este 31 de agosto. La fecha también tiene implicaciones para quienes deban trabajar

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Por Jailine González Gómez
El 31 de agosto es feriado de pago no obligatorio. La remuneración para quienes trabajen depende de la modalidad con la que reciben su salario. (Alonso Tenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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