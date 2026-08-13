¿Qué se celebra el 31 de agosto en Costa Rica y cómo se paga este feriado?

El 31 de agosto es feriado de pago no obligatorio. La remuneración para quienes trabajen depende de la modalidad con la que reciben su salario.

Cada 31 de agosto, Costa Rica celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. La conmemoración quedó establecida mediante la Ley 10.050. Esa legislación declaró agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica y fijó el último día del mes como la fecha oficial de la celebración.

La misma reforma incorporó el 31 de agosto al artículo 148 del Código de Trabajo. La norma ubica esta fecha entre los feriados cuyo pago no es obligatorio, junto con el 2 de agosto y el 1.° de diciembre.

Esa condición determina qué ocurre con el salario de quienes descansan o trabajan en esa fecha. El monto que corresponde depende de si la persona recibe su pago de forma mensual o quincenal, o si lo hace por semana, por hora o por día.

Quienes reciben salario mensual o quincenal ya tienen incluido el pago de los feriados en su remuneración. Si no trabajan el 31 de agosto, reciben su salario habitual, sin un monto adicional por ese día.

Si deben laborar, el empleador debe agregar un salario sencillo por esa jornada o pagar las horas efectivamente trabajadas. De esta forma se completa el pago doble correspondiente al tiempo laborado.

En caso de realizar horas extra, estas se pagan a tiempo y medio, con el valor de la hora doble como base para calcularlas.

La regla es distinta para quienes reciben el salario de forma semanal, por hora o por día. Si no trabajan el 31 de agosto, el patrono no tiene obligación de pagar esa jornada debido a que se trata de un feriado de pago no obligatorio.

Si trabajan, deben recibir el pago sencillo correspondiente a la jornada. Las horas extra se remuneran a tiempo y medio sobre el valor de la hora sencilla.