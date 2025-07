¿Qué hará Costa Rica con la pasta dental con fluoruro de estaño? Salud responde

El fluoruro de estaño, un componente que utilizan algunas pastas dentales para aumentar su protección y que ha sido relacionado con reacciones alérgicas como ampollas, hinchazón en boca, lengua o labios, dolor y ardor, ya es investigado en Costa Rica.

El Ministerio de Salud dijo a La Nación el lunes anterior que a la fecha no se han recibido denuncias relacionadas con reacciones alérgicas por el uso de fluoruro de estaño en pastas dentales.

No obstante, sí se identificaron productos en el mercado nacional autorizados bajo la denominación Colgate Total Clean Mint, “los cuales contienen fluoruro de estaño y se encuentran registrados conforme a la normativa sanitaria vigente”.

La Unidad de Normalización y Control del Ministerio, en atención a la alerta sanitaria emitida recientemente en Brasil, “ha llevado a cabo inspecciones en diversos supermercados del país con el objetivo de verificar el etiquetado, registro sanitario y contenido de fluoruro de estaño del producto en cuestión”, señaló Salud en su respuesta.

Además, se inició una coordinación con el Colegio de Odontólogos “con el fin de recopilar información entre los profesionales del área odontológica que pudiera estar relacionada con este producto, y así determinar si existe algún reporte o señalamiento relevante”.

Anteriormente Brasil y Venezuela prohibieron su uso. Este martes Argentina la sacó del mercado y prohibió su uso, distribución y comercialización.

Este 26 de julio Chile, luego de advertencias de su Instituto de Salud Pública (ISP) solicitó a las empresas Procter & Gamble Chile Limitada (Oral B), GSK Chile (Sensodyne) y Colgate-Palmolive Chile (Colgate) que presenten antecedentes técnicos y científicos que respalden la seguridad de sus productos, particularmente aquellos que contengan en su formulación fluoruro de estaño. En total, se investigan 19 productos.

Otras naciones como Panamá, Ecuador y Colombia advirtieron de las posibles alergias y pidieron a las personas vigilar su uso y descontinuarlo en caso de presentar síntomas.

En Costa Rica, el especialista en Patología y Medicina Bucal, Roberto Gerber Mora, vio un aumento considerable en su consulta este año. Todas estas personas utilizaban la pasta investigada por Salud y con solo cambiarla vieron una mejoría pronta.

¿Qué es el fluoruro de estaño y por qué causa preocupación?

No todas las pastas dentales tienen fluoruro de estaño y no todas las personas experimentan reacciones alérgicas a este componente. (Shutterstock/Shutterstock)

El fluoruro de estaño es una forma de flúor utilizada en algunas pastas dentales. Se le confiere una mayor acción anticaries, mayor fortalecimiento del esmalte, y la inhibición de las bacterias y del crecimiento bacteriano que causa la gingivitis. Además, se le atribuye un mayor combate a la hipersensibilidad.

Marcas como Colgate, Oral B y Sensodyne lo utilizan en algunos de sus productos, en diversas concentraciones.

Las reacciones alérgicas no se dan de manera generalizada. Hay personas que tienen mayor sensibilidad, y podrían desarrollar alergia al fluoruro de estaño y a otros componentes de las pastas dentales. Incluso, no todas las personas con alergia a este tipo del flúor lo experimentan con la misma intensidad. Como sucede con otras alergias, no todos los individuos son alérgicos a las mismas sustancias y no todos experimentan la misma gravedad en las reacciones.

La empresa Colgate respondió en su página de Internet en Brasil. Allí manifestó que no hay problemas de calidad en el producto.

No obstante, dejó un mensaje para quienes han experimentado reacciones: “Si nota alguna molestia, irritación o cambio inusual al usar el producto, suspenda su uso inmediatamente y contacte a su dentista. En caso de insatisfacción, podemos cambiar el producto a través de los canales de servicio”.