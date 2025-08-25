El País

¿Qué ha pasado con el pago de la CCSS a los proveedores? Estos son los datos más recientes

Auditoría de la institución brindó informe de sistema ERP-SAP ante la Junta Directiva

Por Irene Rodríguez

Las fallas en el sistema ERP-SAP, que busca unificar los procesos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), han provocado retrasos en el pago a proveedores de insumos y equipo médico, así como de medicamentos.








Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

