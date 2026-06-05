¿Qué es el nuevo Hospital de Día del Hospital San Juan de Dios y cuáles servicios ofrece?

Hospital de Día 2 refuerza atención sin hospitalización en San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios inauguró este viernes 5 de mayo el nuevo Hospital de Día 2. Este servicio es la segunda etapa de una ampliación dentro del centro médico.

El objetivo es fortalecer la atención ambulatoria de pacientes. El nuevo espacio dispone de:

24 puestos de atención.

Tres consultorios médicos uno de ellos dedicado exclusivamente a pacientes con insuficiencia cardíaca.

Además, están diseñados para dar tratamientos especializados, estudios y seguimiento clínico a pacientes con complicaciones.

Este nuevo modelo de salud permite que los pacientes reciban tratamiento durante el día y regresen a sus hogares el mismo día, cuando su condición lo permite.

Inauguran nuevo Hospital de Día 2

El servicio está enfocado en pacientes que requieren biopsias de hígado, rinón, implantes de marcapasos y operaciones no complejas.

Las autoridades indicaron que la inversión del proyecto supera los ₡660 millones y forma parte de los esfuerzos de modernización de la infraestructura hospitalaria.

La obra pretende optimizar el uso de camas hospitalarias, reducir la congestión en los servicios y mejorar la capacidad de respuesta del centro médico.

Aunque la inauguración se hizo oficial este viernes, el nuevo Hospital de Día 2 brinda atención desde el lunes 1 de junio.

Esta es la segunda etapa de este proyecto. El año pasado se inauguró el Hospital de Día 1, con 11 espacios destinados a la atención ambulatoria.