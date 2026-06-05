El País

¿Qué es el nuevo Hospital de Día del Hospital San Juan de Dios y cuáles servicios ofrece?

La inversión de la etapa 2 supera los ¢660 millones en infraestructura y equipamiento

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Por Libia Solano Meza
San josé Centro
Hospital de Día 2 refuerza atención sin hospitalización en San Juan de Dios (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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