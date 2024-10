¿Qué es el dengue con signos de alarma y por qué es de preocupación?

El dengue con signos de alarma preocupa a las autoridades y profesionales de salud. En la semana 39 del año (que finalizó el 28 de setiembre) se notificaron 136 casos de esta presentación de la enfermedad, y una semana antes se habían registrado 120.

Esta información fue difundida por el Ministerio de Salud este 11 de octubre en su Boletín epidemiológico.

No son casos muy comunes; en las últimas dos semanas fueron el 11,89% del total. No obstante, si no se les presta atención, pueden llevar a complicaciones mayores e, incluso, a la muerte.

¿Cuáles son estos signos de alarma y por qué es necesario ponerles cuidado? Estos síntomas pueden indicar que la persona se complicó y que requiere de una atención hospitalaria. Se dan usualmente después de que la fiebre baja y el paciente comienza a sentirse mejor.

Si usted tiene o tuvo dengue recientemente, es necesario que preste atención a estas señales:

Dolor abdominal intenso y continuo, que no cede.

Náuseas y vómitos persistentes, por lo menos durante 24 horas.

Mareos.

Desmayos.

Sangrado en mucosas.

Sangrado en las encías, ya sea con el lavado de dientes o al comer.

Alteración del estado de consciencia.

Estos signos de alarma deben atenderse cuanto antes en un centro de salud.

Hay poblaciones con las que debe tenerse especial cuidado, como los adultos mayores, niños menores de dos años, embarazadas en el tercer trimestre de gestación y pacientes anticoagulados.

En ellos, los signos de alarma pueden ser más graves. En el caso de las embarazadas, esto podría afectar también a los bebés.

Sepa detectar los signos de alarma del dengue

¿Por qué se dan los signos de alarma en el dengue y qué pueden provocar?

Estos síntomas pueden deberse a una respuesta del cuerpo ante la infección y la acción del virus.

El dengue con signos de alarma no es lo mismo que el dengue grave. Sin embargo, los casos más graves con estos signos sí pueden desembocar en dengue grave (antes conocido como dengue hemorrágico).

Quienes padecen dengue grave podrían entrar en shock, lo que puede implicar que varios órganos presenten fallas o dejan de funcionar, o bien que se dé un colapso respiratorio, según el Manual MSD. Esto puede llevar a la muerte.

En lo que va del 2024, cinco personas han fallecido por dengue; estos han sido los primeros decesos debidos directamente a la enfermedad desde el 2013.

Dengue en Costa Rica

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegytpi, la basura que puede almacenar agua es potencial criadero de nuevos mosquitos. El dengue con signos de alarma se ve en una minoría de pacientes, pero es preocupante. Fotografías: Shutterstock / Albert Marín

En las primeras 39 semanas del año se han notificado 25.581 casos de dengue. Eso ya convierte al 2024 en el sexto año con más casos de la enfermedad desde su aparición, en 1993.

Estos diagnósticos, sin embargo, se hacen de forma clínica a través de las señales que los pacientes refieren en consulta. No todos los pacientes son sometidos a pruebas de detección del virus.

La región con más casos en el país es la Central Sur, que agrupa sitios urbanos y muy poblados de San José y Cartago. Allí ha habido 6.598 casos. Sin embargo, por cantones, los de mayor impacto son:

Alajuela: 2.764. San José: 2.703. Turrialba (Cartago): 2.560. San Carlos (Alajuela): 1.393. Buenos Aires (Puntarenas): 1.170.

No obstante, si se toma en cuenta la población y se analizan las tasas por cada 100.000 habitantes, la región más afectada es la Brunca (Pacífico sur) y se ven otros cantones donde también hay problemas:

Atenas: 3.772,7 casos por cada 100.000 habitantes. Turrialba: 3.489,7. Osa: 3.077,1. Jiménez: 2.977,1. Buenos Aires: 2.085,7.

¡A prevenir el dengue!

Las formas de prevención se dan en varios niveles. Por un lado está la parte que compete a las autoridades de salud; por otro, las acciones que cada persona debe realizar en su hogar.

El Ministerio de Salud ha fumigado 985.922 viviendas. Además, ha tratado 1.461.985 depósitos de posible transmisión, y ha eliminado 931.492.

En la última semana se visitaron 837 casas para educar, aplicar larvicidas y eliminar criaderos.

En el hogar, las medidas están enfocadas a la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

La hembra pone sus huevecillos en agua limpia, por lo que cualquier recipiente que acumule agua puede ser el lugar perfecto para que nuevos mosquitos se desarrollen. Un solo zancudo con el virus podría infectar a varias personas.

Estos son algunos consejos de las autoridades de salud: