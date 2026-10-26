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El País

Procuraduría apeló fallo que excluyó a universidades públicas de las reglas salariales de la reforma fiscal

El Sindeu informó que la Procuraduría presentó un recurso de casación; la Sala Primera deberá determinar si lo admite

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Según informó el Sindeu, la Procuraduría presentó un recurso de casación contra la sentencia que anuló las reglas salariales de la reforma fiscal para universidades públicas. Rafael Pacheco Granados

Jailine González Gómez y Sebastián Sánchez

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) informó este lunes 26 de octubre que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de casación contra la sentencia que anuló la aplicación de regulaciones salariales de la reforma fiscal del 2018 a las universidades públicas.

En un comunicado, el sindicato indicó que ahora corresponde a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinar si el recurso cumple con los requisitos legales para su admisión.

El recurso se presentó contra la sentencia 2026-006923 del Tribunal Contencioso Administrativo, emitida el 29 de setiembre del 2026. Esa resolución anuló parcialmente un decreto del gobierno de Carlos Alvarado que incorporó a las universidades públicas en las medidas de contención salarial de la reforma fiscal.