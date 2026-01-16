El País

Procuraduría alerta sobre inconstitucionalidad en el uso obligatorio de receta digital para antimicrobianos

El Colegio de Médicos presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que exige detallar diagnósticos y datos clínicos sensibles en una plataforma digital

Por Jailine González Gómez
El decreto obliga a detallar datos médicos en una plataforma sin protección legal, según la Procuraduría y el Colegio de Médicos.
El decreto obliga a detallar datos médicos en una plataforma sin protección legal, según la Procuraduría y el Colegio de Médicos.







notas iaJGGColegio de Médicos y Cirujanos de Costa RicaProcuraduría General de la Repúblicareceta digital
Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

