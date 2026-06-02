El País

Primera profesional de su familia, madre soltera y graduada del TEC: la historia detrás de una tendencia nacional

Expertos explican cómo la educación superior continúa funcionando como un mecanismo de movilidad social ascendente.

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
María Josselyn Porras Rodríguez es la primera integrante de su familia en ir a la universidad y graduarse, representa parte del 68,5% de profesionales de primera generación. Cinco años después de que ingresó, su hermana menor siguió su ejemplo.
María Josselyn Porras Rodríguez es la primera integrante de su familia en ir a la universidad y graduarse, representa parte del 68,5% de profesionales de primera generación. Cinco años después de que ingresó, su hermana menor siguió su ejemplo. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Primera generaciónUniversidades públicasUniversidades privadas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.