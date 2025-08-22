Potenciadores musculares se venden sin registro sanitario en Costa Rica: Salud alerta por riesgos graves para la salud

Salud advirtió sobre productos ilegales con Ostarine, Testolone, Ibuta y Stenabol que afectan gravemente la salud.

El Ministerio de Salud alertó sobre la venta ilegal en Costa Rica de productos sin registro sanitario que se promocionan como potenciadores musculares. La advertencia incluye las sustancias Ostarine (enobosarm, MK-2866), Testolone (SARM RAD140), Ibuta (HGH MK677) y Stenabol (SR9009).

Una de las marcas bajo investigación es Lawless Labs, cuyos productos tampoco cuentan con registro sanitario vigente. Según la autoridad sanitaria, su comercialización y distribución no están autorizadas en el país.

Las sustancias ostarine y testolone forman parte del grupo de moduladores selectivos no esteroideos de los receptores de andrógenos (SARM). Estas sustancias imitan la acción de la testosterona y los esteroides anabólicos, lo cual las vincula con efectos adversos graves, entre ellos:

Aumento del riesgo de ataque cardíaco y cerebral

Psicosis , alucinaciones y trastornos del sueño

, alucinaciones y trastornos del sueño Deterioro hepático y disfunción sexual

y disfunción sexual Infertilidad y abortos espontáneos

Reducción del tamaño testicular

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha reiterado que estos productos no están aprobados en ese país. Además, continúa recibiendo reportes de efectos adversos, especialmente de consumidores que acceden a ellos mediante redes sociales y sitios web.

Por su parte, las sustancias ibuta y stenabol también alteran el metabolismo, con efectos que podrían representar graves riesgos para la salud.

Health Canada, la agencia reguladora canadiense, también ha emitido alertas sobre los peligros de productos con estas sustancias.

El Ministerio de Salud recordó que productos sin registro sanitario no garantizan criterios de calidad, seguridad ni eficacia. A menudo, estos artículos se promocionan como “naturales” o “sin efectos secundarios”, lo cual puede generar expectativas erróneas sobre su origen y composición.

La Ley General de Salud N.° 5395 prohíbe la importación, elaboración, comercialización y uso de productos sin registro sanitario. También sanciona aquellos que estén adulterados, falsificados o deteriorados. Las personas o empresas involucradas en estas prácticas podrían enfrentar sanciones administrativas y penales, así como el cierre de sus establecimientos.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

No consuma ni comercialice productos que contengan Ostarine, Testolone, Ibuta o Stenabol, ni ningún otro artículo de la marca Lawless Labs.

Ostarine, Testolone, Ibuta o Stenabol, ni ningún otro artículo de la marca Lawless Labs. Si tiene en su poder alguno de estos productos, debe entregarlo en el Área Rectora del Ministerio de Salud más cercana.

más cercana. Desconfíe de productos publicitados como “naturales” o “sin efectos secundarios” , especialmente si se venden en redes sociales o páginas web.

, especialmente si se venden en redes sociales o páginas web. Verifique el registro sanitario de cualquier producto en registrelo.go.cr.

en registrelo.go.cr. Si sospecha de establecimientos o personas que comercializan estos productos, denúncielo a través del correo drpis.atencioncliente@misalud.go.cr o en la oficina del Ministerio de Salud más cercana.

