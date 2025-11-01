El País

¿Por qué las caídas son tan riesgosas en adultos mayores? Le damos recomendaciones para evitarlas

La CCSS indicó que este es uno de los problemas más frecuentes en esta población, pero es invisibilizado porque hay quienes lo consideran ‘normal’

Por Irene Rodríguez
Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
Hay varios factores que aumentan el riesgo de caídas en los adultos mayores, pero los especialistas aseguran que pueden minimizarse las probabilidades de sufrirlas. (Rafael Pacheco Granados)







