¿Por qué aparecieron decenas de peces muertos en la playa de Puntarenas?

Peces de varias especies aparecieron muertos en la playa de Puntarenas este viernes 29 de agosto, según reportó la Estación de Biología Marina de la Universidad Nacional (UNA).

Varias especies de peces muertos aparecieron en la playa de Puntarenas el viernes. (UNA/UNA)

De acuerdo con ese ente, tras realizar inspecciones determinaron que se trataba de ejemplares de macarela, bonito, jurel toro y sardinas galleras, que se califican como especies pertenecientes a grupos conocidos como pelágicos pequeños, lo que significa que se distribuyen en la columna de agua, y en apariencia son de tallas comerciales.

Los expertos indicaron que si se tratara de una contaminación, todos los grupos de edades de estos organismos habrían resultado afectados, así como otras especies costeras.

Sin embargo, no se han recolectado muestras biológicas ni hecho mediciones in situ de las condiciones físicas, químicas o biológicas del agua de mar, se informó que no es posible establecer causas asociadas a este evento.

“En ausencia de datos de campo, todas las hipótesis permanecen abiertas, y no se cuenta con información suficiente para atribuirlo a factores específicos”, añade el comunicado difundido por la UNA.

La Universidad agregó que la Estación de Biología Marina dará seguimiento a este tipo de reportes, a fin de poder determinar las causas de estos eventos.

Además, recomendaron a los vecinos y sectores productivos costeros, mantenerse informados a través de comunicados oficiales, para evitar la difusión de especulaciones que puedan afectar a las comunidades locales.

Además, pueden reportar hechos como los detectados a través del teléfono 2661-302