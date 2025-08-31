El País

¿Por qué aparecieron decenas de peces muertos en la playa de Puntarenas?

Expertos analizan si existió contaminación u otro factor

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

Peces de varias especies aparecieron muertos en la playa de Puntarenas este viernes 29 de agosto, según reportó la Estación de Biología Marina de la Universidad Nacional (UNA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Peces muertosPuntarenasUNA
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.