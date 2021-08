Welmer Ramos gana convención del PAC por 150 votos

Welmer Ramos en la escuela Rafael Moya, en Heredia, en la convención del PAC. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció la noche de este lunes que el diputado Welmer Ramos ganó la convención interna de la agrupación por una diferencia de 150 votos.

Ramos obtuvo la candidatura presidencial con el 48% de los votos, frente al 47% que obtuvo su compañera diputada Carolina Hidalgo.

De acuerdo los resultados del escrutinio final, Welmer Ramos recibió 7.782 votos (48%); Carolina Hidalgo, 7.632 (47%); Hernán Solano, 549 (3,5%); y Marcia González, 249 (1,5%)

En total, el PAC contó 16.212 sufragios.

En el resultado provisional de la semana anterior, con el 78% de las mesas, Hidalgo encabezaba los resultados con 49,1% de los votos, mientras que Ramos tenía el 45,7%, con una diferencia de 441 de votos.

Sin embargo, por lo ajustado de los resultados, Hidalgo y Ramos solicitaron al Tribunal Electoral Interno (TEI) una revisión manual de los votos que empezó el martes anterior.

Según el PAC, ese conteo finalizó el pasado viernes, pero fue necesario resolver 14 impugnaciones interpuestas por la tendencia de Carolina Hidalgo, las cuales fueron rechazadas.

La tendencia de la diputada cuestionó el resultado de la provincia de Puntarenas, en la que Ramos ganó por un amplio margen, lo que su grupo calificó de “atípico”.

Hidalgo reconoció el triunfo de Ramos en una conferencia que dio tras el anuncio de la agrupación.

“Me he comunicado con él para expresarle personalmente mis felicitaciones y respeto. He enfatizado sobre la necesidad de unir a este partido”, declaró Hidalgo.

En su discurso, mencionó que el PAC tiene una deuda con las mujeres y que los efectos del patriarcado se hicieron presentes en esta convención.

“Lejos, como lo estoy, de las ansias de protagonismo, es claro que no le llega la hora a una mujer para alcanzar la candidatura a la presidencia del PAC. A pesar de 21 años de existencia, seguimos teniendo esta deuda histórica con todas las mujeres. No lo logró Epsy Campbell, no lo logré yo, pero sé que llegará el momento en que tendremos a una mujer como candidata a la Presidencia.

“Seguiré trabajando para que nosotras crezcamos en sororidad dentro del partido como herramienta fundamental para paliar los efectos desastrosos del patriarcado, que sí, estuvieron presentes en esta convención.

“Welmer es el responsable de conducir al partido al triunfo en febrero. Cuando nos convoquen como movimiento, estaremos dispuestos a sumar y al diálogo. Le he comunicado personalmente mis felicitaciones y mi respeto”, dijo Hidalgo.

En la convención, realizada el pasado 22 de agosto, la asistencia ni siquiera alcanzó el 50% de los 40.000 que participaron en el proceso del 2017.