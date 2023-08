Vicepresidenta Mary Munive dice desconocer si Rodrigo Chaves le ofreció embajada a Gloriana López Fuscaldo

Many Munive reconoció que el Gobierno quería destituir a Gloriana López Fuscaldo de la Presidencia Ejecutiva del PANI desde una semana antes de su dimisión, que la decisión no se le había comunicado a ella porque primero estaban buscando a su sustituto.

Relató que, en efecto, ella alertó a López Fuscaldo sobre su llamado a comparecer ante el plenario de la Asamblea Legislativa. Aunque negó que ella haya dicho que no quería que le pasara lo mismo que a la exministra de Salud, Joselyn Chacón.

Insistió que no querían que compareciera porque ya sabían que “ella no iba a ser la jerarca”, que no iba a formar parte del Gobierno.

Cuestionada del por qué no se destituyó y se evitó esas visitas al PANI y a la casa de López Fuscaldo, la vicepresidenta alegó: “Yo no soy quien pongo y quito, esa es competencia del presidente de la República y del Consejo de Gobierno.

“(...) Yo no le pedí la renuncia, habrá que ver qué habló ella con el señor presidente, yo no sé qué le dijo, después de esa llamada fue que ella renunció”, dijo ante un interrogatorio de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

9:59 a. m.: Desconoce ofrecimiento de embajada Copiado!

La vicepresidenta y ministra de Salud no negó ni confirmó que el presidente Rodrigo Chaves le haya ofrecido la embajada en Perú a Gloriana López Fuscaldo. a cambio de su renuncia.

Dijo que ella no escuchó qué conversaron por teléfono Chaves y la hoy exjerarca del PANI y que entonces, no se podía referir a ese tema.

“Yo no le ofrecí absolutamente nada. Pregúntenle al jefe (Rodrigo Chaves) o pregúntenle a ella”, manifestó Munive ante una pregunta de Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista.

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, durante su comparecencia, la mañana de este viernes, ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

9:45 a. m.: ‘No se le coaccionó' Copiado!

Ante preguntas del diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, Mary Munive negó haber coaccionado a Gloriana López Fuscaldo para que renunciara. Aseveró que lo único que hizo fue evidenciar que su gestión no era correcta y que era mejor que no continuara al frente del PANI.

Reconoció además que la intención era destituirla, pero que esa decisión no fue necesaria, porque López Fuscaldo renunció antes.

“El gobierno sí quería destituirla y ella no quiso. (...). El objetivo era que la jerarca no continuara, el objetivo se cumplió”, dijo Munive.

9:35 a. m.: ‘Hubo negligencia y mal manejo de crisis’ Copiado!

En su primera intervención, Munive reiteró que las reuniones que sostuvo con López Fuscaldo fueron consensuadas, que las visitas fueron necesarias porque la hoy expresidenta del PANI la llamó “alterada”, hablando “de manera difusa” y en un “estado de exaltación”.

Aseguró que recibió una llamada de López Fuscaldo, el 14 de julio anterior, a las 8 p. m., para conversar sobre la atención a un grupo de 42 menores de edad —algunos en abstinencia de medicamentos—, quienes aparentemente eran torturados en un albergue ubicado en Cascajal de Coronado, el cual había sido allanado ese día por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Munive insistió en que la actitud de López Fuscaldo evidenció un “mal manejo” de esa crisis, que la gestión de la jerarca era insostenible, la calificó como “mala” y que, por ende, era necesario apartarla del caso y del puesto.

Relató que esa decisión se tomó luego de conversar con asesores y con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Detalló la decisión final la tomó el mandatario.

Munive acudió a la comisión de Derechos Humanos con una presentación que incluía pantallazos de mensajes de WhatsApp que ella intercambió con López Fuscaldo.

En esas imágenes, la hoy exjerarca del PANI le agradeció el apoyo e incluso, consignó que la esperaba en su casa.

“Hubo negligencia y mal manejo de crisis”, insistió la vicepresidenta y ministra de Salud.

Andrea Álvarez, del PLN, solicitó a Many Munive enviar los pantallazos de la conversación completa con López Fuscaldo para entender el contexto.

“El hecho de que ella haya dicho que la esperaba, no quiere decir que la visita fuera consensuada, hay una relación de poder, difícilmente ella le hubiese dicho que no a usted, era su superior. Unos pantallazos aislados no me dicen nada, necesito tener acceso a todos los pantallazos, porque a ustedes les gusta acomodar los pantallazos como mejor les quede”, manifestó Álvarez.

Comparecencia inició a las 9:25 a. m. Copiado!

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, comparece este viernes en la Asamblea Legislativa por las declaraciones de Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El 20 de julio, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, López afirmó que Munive la visitó en dos ocasiones, una en su casa y otra en su oficina, para decirle que estaba desbordada cuando aún ejercía el puesto.

Según el relato de la expresidenta del PANI, la vicepresidenta revisó sus medicamentos, cuestionó su salud mental y la instó a renunciar, bajo el argumento de que los diputados la llamarían a comparecer y no podía pasarle lo mismo que a la exministra de Salud, Joselyn Chacón.

López Fuscaldo asegura que Munive le ofreció otro puesto y le dijo que seguiría recibiendo salario, pero ella se negó y exigió hablar con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Añadió que, una vez que logró hablar con el mandatario, este le ofreció la Embajada en Perú, pero ella no aceptó.

“Entonces me dijo: ‘Doña Gloriana, si no renuncia, la voy a tener que destituir’. Y le dije: ‘Por favor, proceda’. Y entonces me dijo: ‘Voy a tener que contar...’.

Sostuvo que se sintió amenazada y coaccionada por esa afirmación, por lo cual accedió a renunciar.

López Fuscaldo dijo que le preguntó a la vicepresidenta qué ponía como motivo de dimisión y Munive le dijo que “algo de que ella era madre sola”. No obstante, ella se negó a usar ese argumento y puso “motivos personales”.