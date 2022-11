‘Veo señales negativas para la democracia’, dice Ricardo Sancho, nuevo presidente del PLN

Ricardo Sancho, nuevo presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), ve señales negativas para la democracia y teme una “institucionalización del odio”. En su criterio, hay ligereza en Casa Presidencial sobre cómo se manejan los balances entre los poderes de la República.

Además, el exdiputado (1998-2002) admite que el PLN vive una crisis organizativa en la que no logra leer los intereses de la población.

- ¿Cómo avanzan sus primeras conversaciones desde la elección?

- Estoy procurando conversar con los diputados; quiero conversar con los expresidentes de la República e inclusive trataría de hablar con doña Laura Chinchilla; quiero conversar con los rectores de las universidades públicas, con organizaciones del sector privado.

“Mi prioridad es el fortalecimiento de la democracia. Me preocupa la democracia en Costa Rica. Me preocupa ver señales muy negativas para el sistema democrático y por eso es un tema que quiero abordar con ellos. Estoy pensando en hacer una convocatoria a los presidentes de los partidos, de manera que podamos también tocar este tema de la democracia”.

- Una de sus primeras reuniones fue una cita con el expresidente de la República, Óscar Arias, ¿cuáles temas abordó?

- Salieron dos temas. Primero vamos de nuevo al fortalecimiento de la democracia. He visto en otras sociedades la institucionalización del odio cuando hay diferencias viscerales que se convierten casi en personales. La recuperación de la democracia es demasiado lenta, no es tan fácil.

“Y el otro tema que hablé con don Óscar es la necesidad de entender mejor el entorno internacional”.

- ¿Cuáles son las señales que le preocupan?

- Hay un desconocimiento de cómo se maneja el sistema político.

- ¿Del Gobierno o la Asamblea Legislativa?

- Por la ligereza de algunos diputados de Gobierno acá y también de la Casa Presidencial respecto a cómo se manejan los balances de poder entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Creo que hay que enterarse mucho de cómo es que funciona un sistema político de balances, de pesos y contrapesos y de diálogo y de respeto.

“En el momento en que se pierde el respeto a los diputados, a la prensa libre y democrática, empieza a deteriorarse la democracia, se empieza a institucionalizar el odio que es tal vez el mal más peligroso para la democracia”.

- En este monitoreo que usted habla sobre la democracia, ¿qué papel espera del PLN?

- Es ser un estabilizador del sistema político, como un partido serio, con propuestas, con canales de comunicación con los sectores de las bases, que los habíamos perdido.

“En ese caso tenemos una crisis, una crisis organizativa, porque durante algún tiempo no logramos capturar los intereses, leer los intereses de muchos sectores de la población. Tenemos que abrir esas comunicaciones y también el tema ético”.

- ¿A qué atribuye esa crisis?

- Una de las situaciones que crea esto es que los partidos políticos son un capítulo del Código Electoral, que los partidos son únicamente para las elecciones.

“Yo diría que eso se mantenga, pero que los partidos políticos tengan más posibilidades de ser instituciones, de ser organizaciones colectivas que realizan discusiones, foros, capacitaciones.

Miguel Guillén, nuevo secretario general del PLN, señala incoherencias en su partido

- ¿Tiene el objetivo de simplificar la estructura?

- Hay que simplificar los procesos, hacerlos más baratos, porque la gente tiene que pagar. Una papeleta cuesta ¢35.000 colones y tiene que pagarse la papeleta. Es decir, todo ese tipo de cosas debería simplificarse a procesos más dinámicos, más simples, donde la gente pueda participar sin dejar esas grandes divisiones que muchas veces se dan en los cantones, que nos han afectado mucho.

- ¿El perfil ideológico de Liberación está bien establecido?

- Está muy claro que Liberación es socialdemócrata. Estamos de acuerdo en un desarrollo fuerte, vigoroso, de la empresa privada, con una responsabilidad social, especialmente en educación y salud y un respeto absoluto a la democracia. O sea, nosotros no somos un partido de derecha que solo piensa en los banqueros. Ni un partido de izquierda radical que solo piensa en que el Estado resuelva todos los problemas.

- El secretario general electo, Miguel Guillén, dice que en Liberación hay que cambiar el pensamiento de que las instituciones públicas son todopoderosas. ¿Usted se adhiere a ese criterio?

- Bueno, es que eso es, eso es precisamente el pensamiento socialdemócrata. No son estados grandes…

- Pero Liberación ha tenido un gran aporte en hacer un Estado muy grande.

- Es pasar de un Estado interventor a un Estado regulador. Eso significa reducir el tamaño del Estado, pero mantener los equilibrios para que el Estado intervenga cuando lo tiene que hacer. Tiene que ser un Estado menos centralizado y eso significa fortalecer a las municipalidades.

- Usted es afín a José María Figueres, y hay un grupo que ha pedido que se haga a un lado.

- En realidad la cercanía no la siento exclusivamente con don José María, lo siento con todos los presidentes por diferentes periodos de la vida. Yo no creo que nadie deba irse del partido, salvo que lo haga en forma voluntaria y salvo que tenga algún señalamiento de tipo penal. Lo único que yo le pido a todo el mundo es que nos dejen trabajar, que dejen trabajar a esta nueva dirigencia.

- En derechos humanos, ¿le ha faltado claridad al PLN?

- El partido ha sido muy coherente con los derechos humanos. Tal vez el partido debió haber sido más ágil cuando vino el tema del matrimonio igualitario. En eso opiné en su momento y dije ‘no debemos esperar a que venza el plazo, debemos tomar la bandera’. Me parecía que era algo normal, pero si me tocan el tema del aborto, yo soy provida. Igual me parece que con el tema de la fertilización in vitro no tuvimos una definición en su momento. Creo que debió el partido debió haber salido a liderar la fertilización in vitro y no quedarse esperando.

- De cara a las elecciones municipales, sin la posibilidad de reelección de muchos de sus alcaldes, hay un tremendo reto. ¿Tiene Liberación figuras para sustituir, por ejemplo, al alcalde Johnny Araya en San José que no se puede reelegir?

- Nadie es indispensable. Yo creo que vamos a ir por bastantes alcaldes… Vamos a hacer reuniones para ver cómo está la expectativa, pero yo creo que después de esta elección (la del Comité Ejecutivo) surge un optimismo en Liberación.