TSE emite declaratoria de regidores para periodo 2024-2028

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió este viernes 15 de marzo la declaratoria de los regidores oficialmente electos para el periodo 2024-2028, en los 84 cantones del país.
En total, en las elecciones municipales del pasado 4 de febrero, se eligieron 518 regidurías propietarias y suplentes. Estas personas asumirán sus cargos el próximo 1.° de mayo de 2024. Su periodo culminará el 30 de abril del 2028, al igual que los alcaldes electos.
En los cantones cabeceras de provincia, ningún partido político obtuvo mayoría de regidores.
Esta circunstancia exigirá negociaciones entre partidos para definir las presidenciales y vicepresidencias del periodo 2024-2026. Cada dos años, se renuevan estos nuevos en los concejos municipales.
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Por ejemplo, en San José, el partido del alcalde electo Diego Miranda, Juntos San José, ya firmó una alianza con el Frente Amplio, en procura de conseguir los votos necesarios.
Juntos San José tres regidores, al igual que el Partido Liberación Nacional (PLN). Los otros cinco puestos se reparten entre cinco agrupaciones.
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En Alajuela, donde la Alcaldía la asumirá el liberacionista Roberto Thompson, Liberación tendrá solo tres de diez regidores.
En esta elección, el PLN registró su cifra más baja de regidores en al menos 14 años, con 173 del total de propietarios.
Por cantidad de puestos, le siguen al PLN la Unidad Social Cristiana (PUSC), con 117 escaños; Unidos Podemos (UP), con 38; Liberal Progresista (PLP), con 30; y Nueva República (PNR) y Progreso Social Democrático (PPSD), con 20 cada uno.
A continuación se detallan las personas electas en cada cantón, con número de cédula y partido político.
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San José
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
116010948 MARIANA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA PÉREZ PJSJ
115310385 RAFAEL ÁNGEL GONZÁLEZ OVARES PJSJ
106570638 MARÍA BERNARDITA FALLAS VARGAS PJSJ
901030439 ULISES ALEXANDER CANO CASTRO PLN
114470400 IZTARÚ ALFARO GUERRERO PLN
107280234 ROLANDO LUIS MURILLO CRUZ PLN
105170322 ÁLVARO SALAS CARVAJAL PUSC
115610990 BRANDON STEVEN GUADAMUZ VILLALOBOS FA
111830547 YORLENY KARINA CÓRDOBA MOYA PSD
113140554 JUAN DIEGO GÓMEZ GONZÁLEZ PMAS
106880182 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GÓMEZ PLP
REGIDURÍAS SUPLENTES
111310343 MARÍA ANDREA RUDÍN MONTES DE OCA PJSJ
115780819 GREGORY MANUEL GARRO JIMÉNEZ PJSJ
302470666 ISABEL ROSEMARY MESÉN SALAZAR PJSJ
103120524 RAFAEL ÁNGEL RAMÍREZ BADILLA PLN
202320975 OLGA DINIA PÉREZ BONILLA PLN
111900211 CARLOS ESTEFANO CASTILLO ARIAS PLN
110300942 ALEXANDER VEGA GARRO PUSC
105310468 DAVID CONTRERAS MORA FA
107510533 JAZMÍN DEL CARMEN PINEDA LEÓN PSD
111840721 GREIVIN CHAVES QUESADA PMAS
108350143 MARCO TULIO RAMÍREZ CHAN PLP
ESCAZÚ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
202620813 JOSÉ CAMPOS QUESADA PNG
108310655 SIGRID MILLER ESQUIVEL PNG
108000260 LAURA FONSECA HERRERA UP
112530334 RICARDO LÓPEZ GRANADOS UPES
111840781 MARIO ARCE GUILLÉN TE
110870458 ADRIANA SOLÍS ARAYA YUNTA
109330816 SILVIA MARCELA QUESADA ZAMORA PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
106750414 GEOVANNI ANDRÉS VARGAS DELGADO PNG
106830370 ANA MARÍA BARRENECHEA SOTO PNG
107580785 SEYDI VARGAS ROJAS UP
107890551 JAMES EDUARDO CHACÓN CASTRO UPES
111600042 MANUEL FLORES FERNÁNDEZ TE
105900555 DORIS MAYELA AGÜERO CÓRDOBA YUNTA
105490798 SILVIA MARÍA CASTRO MENDOZA PLN
DESAMPARADOS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
114300356 GABRIEL GUSTAVO PICADO OVIEDO PLN
114590970 KARLA VANESSA MORA RODRÍGUEZ PLN
107220678 JUAN CHACÓN CASTILLO PLN
110160353 JONATAN MAURICIO CHAVARRÍA SIBAJA PUSC
112900342 MARÍA ISABEL LLAMAS ECHEVERRÍA PUSC
111800492 RICARDO ANTONIO ARCE DÍAZ PSD
110710375 LUIS GUILLERMO GÓMEZ GODÍNEZ PLP
112210657 LUIS JOSE FLORES JIMÉNEZ PNP
108440912 CRISTIAN ARTURO CHACÓN UREÑA PNR
109930872 EDUARDO GUILLÉN GARDELA FA
207580572 JESÚS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ PAEC
REGIDURÍAS SUPLENTES
106510791 VINICIO ALBERTO VALVERDE CHACÓN PLN
304350244 ZAIRA ELENA ROMERO FALLAS PLN
600880723 MANUEL ARAYA BADILLA PLN
114880900 RANDALL SIBAJA MIRANDA PUSC
800700877 CARMEN MARTÍNEZ JACKSON PUSC
401330374 WILLIAM SOLERA ALFARO PSD
107000527 JAVIER UMAÑA VALENCIANO PLP
112160794 ADRIÁN EDUARDO MONGE MONGE PNP
401200199 WALTER JESÚS GARRO ARAYA PNR
116610752 MARIO ESTEBAN RAITT NÚÑEZ FA
106790319 JOSÉ MARCIAL RODRÍGUEZ CARVAJAL PAEC
PURISCAL
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
104061427 SANTIAGO CASTRO FALLAS PLN
106370760 MIREYA MORA JIMÉNEZ PLN
108360528 JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ SOTO PLN
106420286 ORLANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PM
111960918 GLORIANA BERMÚDEZ DURÁN PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
107420803 GIOVANNI MORA RODRÍGUEZ PLN
113920733 MARIÁNGEL MORA HERRERA PLN
106660538 MARIO CHACÓN RUBÍ PLN
111780228 MICHAEL HERNÁN FERNÁNDEZ GUERRERO PM
117380286 PRISCILLA VANESSA AGUILAR JIMÉNEZ PUSC
TARRAZÚ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
304750102 KEISY DANIELA GUTIÉRREZ VALVERDE PUSC
302540798 CARLOS LUIS ABARCA CRUZ PUSC
304240882 MELANIA CHAVES CHANTO PUSC
109410004 KAROL TATIANA NAVARRO MONGE PLN
110120160 WILMER ALVARADO FONSECA PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
108210813 MARÍA VICTORIA NARANJO ABARCA PUSC
107250249 JUAN DIEGO BLANCO VALVERDE PUSC
113760823 KAREN LIZETH VARGAS NAVARRO PUSC
104690399 MARÍA ROSARIO UMAÑA RETANA PLN
117230096 ISAAC FACUNDO MADRIGAL VARGAS PLN
ASERRÍ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
109560910 JESSICA VANESSA FALLAS HIDALGO PLN
601760224 ALEX ANTONIO CALERO LÓPEZ PLN
900720460 FREDDY ALBERTO SANDÍ ZÚÑIGA ADN
106430184 MANUELA RITA SÁNCHEZ MONGE ADN
105660423 SONIA AGUILAR ZAMORA PUSC
106860088 FRANCIS LÓPEZ ESQUIVEL PUSC
107500073 MILDRED MARCELA ZÚÑIGA CORRALES PNG
REGIDURÍAS SUPLENTES
108600414 WENDY SOLANO MORA PLN
107240111 FRANKLIN SEGURA MORA PLN
106350483 JORGE CHACÓN SÁNCHEZ ADN
108580194 KRYSSIA MARLENE VILLARREAL QUIRÓS ADN
117390644 HILLARY VALERIA MONGE MONTERO PUSC
106930469 ALEXANDER BARBOZA BARBOZA PUSC
113210004 SILVIA MARCELA GRANADOS HIDALGO PNG
MORA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
112740313 JOARLINE DE LOS ÁNGELES MATA MATA PLP
110550302 JOSÉ ANTONIO VARELA MONGE PLP
108900525 MARÍA PICADO OVARES PUEDE
115680284 EMMANUEL FERRER VENEGAS PUEDE
106210221 XINIA MARÍA VARGAS VARGAS PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
111870298 MARIANETH DE LOS ÁNGELES ZAMORA ACUÑA PLP
204820012 MARIO GERARDO VILLALOBOS RAMÍREZ PLP
107030807 ROSE MARY SÁNCHEZ PÉREZ PUEDE
115960308 JUAN GABRIEL VÁSQUEZ SOLÍS PUEDE
117750223 ALEXA SILVA VARELA PLN
GOICOECHEA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
700740360 CARMEN MARÍA MARTÍNEZ BARAHONA PLN
105390010 RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES PLN
113810414 MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA CCAC
104830484 LUIS CARLOS BARQUERO ARAYA CCAC
203340844 CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ PUSC
106220057 GRETTEL VIRGINIA AMADOR ROJAS PUSC
105720940 WILLIAM FALLAS BOGARIN UP
109640103 MARIA LORENA ORTIZ SALAZAR PSD
113600702 GLORIANA DIORELA CARMONA SERAVALLI FA
REGIDURÍAS SUPLENTES
110590463 CAROLINA ARAUZ DURÁN PLN
109860933 CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS PLN
107030143 ROSAURA CASTELLÓN NAVARRO CCAC
302150370 SIXTO ARAYA ARAYA CCAC
110030503 EMILIO JOSÉ FALLAS SANDÍ PUSC
303010753 MARISOL CAMPOS ARIAS PUSC
109380778 ALEX GERARDO ZÚÑIGA MUÑOZ UP
111300457 GABRIELA JIMÉNEZ ARAYA PSD
115940840 JOHANNA ARLETE OVIEDO MORA FA
SANTA ANA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
107240849 MARCO AURELIO ODIO AGUILAR PDS
115330586 MARÍA PAULA VILLARREAL GALERA PDS
108020378 CYNTHIA JORLENY CHAVES ROBLES PUSC
205180319 GONZALO ROJAS ROJAS PUSC
105210787 WALTER ALBERTO HERRERA CANTILLO PLN
105670915 MILENA BLEN ALVARADO PLN
113510743 DANNY RICARDO UREÑA MARÍN PRSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
110670616 ESTEBAN BLANCO HERRERA PDS
114200011 DEBBIE MAYELA ZAMORA LEITÓN PDS
304510448 SOFÍA ÁLVAREZ KIM PUSC
901090247 RICARDO ENRIQUE ALFARO ZAMORA PUSC
113260840 JOSÉ ROBERTO CASTRO ARAYA PLN
109890113 MARCELA MARÍA SIBAJA CABRERA PLN
114070535 EMMANUEL MORALES MORA PRSC
ALAJUELITA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
115430817 LAURA ALICIA ARAUZ TENORIO PNG
602330149 JOSÉ ALIX REYES GÓMEZ PNG
111420629 GRETTEL ANDREA MURILLO QUIRÓS PNG
112680445 HENRY DAVID SALAZAR QUESADA PUSC
108270567 PATRICIA MAYELA GUIDO CHINCHILLA PUSC
401170975 LEYDA MARÍA BADILLA SÁNCHEZ PLN
900790092 JOSE ALBERTO PÁEZ ZÚÑIGA PNP
REGIDURÍAS SUPLENTES
107600231 ROSIBEL CALDERÓN CHINCHILLA PNG
114650800 HÉCTOR ALONSO HIDALGO SÁNCHEZ PNG
601300196 FLOR ZÚÑIGA RODRÍGUEZ PNG
109410296 LUIS FERNANDO CHINCHILLA RETANA PUSC
112320720 KATHERINE MARCELA MORA BONILLA PUSC
111870976 CAROLINA MORA SIBAJA PLN
111460380 ESTEBAN EMILIO CHAVARRÍA VILLALTA PNP
VÁZQUEZ DE CORONADO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
105420321 ALEJANDRO VINICIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ PLN
110690495 ANA YANCY ROJAS MORALES PLN
114190434 JEAN CARLO ARROYO BRENES PALABRA
111270512 MARÍA JIMENA ALVARADO ZÚÑIGA PALABRA
108280233 HILDA MARÍA ZÚÑIGA LIZANO PSD
117390613 HAROLD ENRIQUE MAJIK ROSALES PSD
115580654 JASON GERALD GUTIÉRREZ LARA PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
115510518 HEINER ESTEBAN BARONI QUIRÓS PLN
111040254 KARLA MARCELA ORTIZ MÉNDEZ PLN
110740516 MICHAEL MORA SOLÍS PALABRA
107760921 MILDRED CAMPOS SANDOVAL PALABRA
112410915 SILVIA MÉNDEZ MATA PSD
111180815 KEYLOR VARGAS MONGE PSD
109770313 DAVID ROJAS ROJAS PUSC
ACOSTA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
106480641 OLGA VARGAS SÁNCHEZ PLN
602480473 FERMÍN CARRILLO PALMA PLN
110940910 CHRISTIAN JAVIER ARIAS HIDALGO PUSC
112720492 JULISSA CASTRO MURCIA PUSC
109430424 FABIO MAURICIO ARIAS PRADO PLP
REGIDURÍAS SUPLENTES
115020476 SEIDY LUCÍA CHINCHILLA GARRO PLN
104130560 ANTONIO CHINCHILLA VINDAS PLN
401990272 SERGIO MANUEL RAMÍREZ AZOFEIFA PUSC
111140890 ROXANA SÁNCHEZ PRADO PUSC
110970681 EDDY CALDERÓN JIMÉNEZ PLP
TIBÁS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
107940036 DORA ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PLN
116380859 JEAN PAUL PORRAS CARVAJAL PLN
105100438 ALEJANDRA RAMÓN SÁNCHEZ PLN
800870075 JIMMY VILLALTA ESPINOZA PSD
107880161 CARMEN EUGENIA SÁNCHEZ ÁVILA PSD
107200896 MANUEL RENÉ BARBOZA CHAVES PRSC
114400440 VIVIAN ROXANA ACOSTA BONILLA PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
113630171 STEPHANIE PATRICIA BLANCO ROJAS PLN
104950655 ARTURO ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ PLN
108030482 MARÍA DEL MILAGRO CHACÓN ZAMORA PLN
109610186 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CRUZ PSD
111350574 IRENE PATRICIA SEGURA VARELA PSD
110770558 EDUARDO EMILIO UMAÑA ÁLVAREZ PRSC
107140427 INÉS CRISTINA LÁSCAREZ SOLANO PUSC
MORAVIA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
108730873 RANDALL EMILIO MONTERO RODRÍGUEZ PSM
106440819 MAYRA LORENA VALERIO ROJAS PSM
501431396 MARCO TULIO AGUILAR BERMÚDEZ PSM
107240863 GRETHEL FERNÁNDEZ CARMONA PLP
113980999 KEVIN MAURICIO MÉNDEZ CÉSPEDES PLP
110260514 RONALD CAMACHO ESQUIVEL PLN
106530321 SANDRA ARTAVIA SALAS PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
110820416 MAURICIO JOSÉ CALVO UMAÑA PSM
116290723 BRENDA RAQUEL PADILLA BERMUDEZ PSM
103910732 PEDRO MANUEL PAGANELLA HERRERA PSM
111550143 JOHANNA MUÑOZ BARAHONA PLP
105510152 LUIS EDUARDO GUTIERREZ MONTERO PLP
113970383 CARLOS GABRIEL GÓMEZ TORRES PLN
105010917 MAYELA GARRO HERRERA PLN
MONTES DE OCA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
111400089 JEINY LIZANO VARGAS PUSC
116730983 JEISON FRANCISCO SALAZAR LÓPEZ PUSC
110540088 CAROLINA MONGE CASTILLA CGMO
115990872 JORGE LUIS ESPINOZA CAMACHO CGMO
108010046 ENRIQUE SIBAJA GRANADOS PLN
105590222 MARTA CLEOTILDE CORRALES SÁNCHEZ CSMO
107270440 KATTIA LÓPEZ ALVARADO PEC
REGIDURÍAS SUPLENTES
113020110 JÉSSICA VIVIANA MORA ROMERO PUSC
106900544 JORGE ANTONIO MORA PORTUGUEZ PUSC
113560001 KIMBERLY MARÍA ORTIZ VILLALTA CGMO
112390545 GUSTAVO CAMPOS ALFARO CGMO
105100683 DANILO RODRIGUEZ ARIAS PLN
107330462 IRENE SALAZAR CARVAJAL CSMO
503450871 MARITERE ALVARADO ACHÍO PEC
TURRUBARES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
203390142 MANUEL RODRIGO GONZÁLEZ CASTRO UP
206930344 ANA JULIA TREJOS ARIAS UP
602370481 ALEXANDER JIMÉNEZ TORRES PLP
901050704 YORLENY MADRIGAL RAMÍREZ PLP
105620925 VIRGINIA SALAZAR AGÜERO PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
105050839 EDWIN CHAVES CHAVARRÍA UP
203530343 BELLANIRA PÉREZ MENA UP
204730187 DIDIER VALVERDE ARIAS PLP
109400775 VERA CASCANTE SANDÍ PLP
109550212 ERIKA VANESSA SALAZAR MADRIGAL PLN
DOTA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
113760628 ANA VANESSA MATA CORDERO PUSC
105850739 RONALD ALBERTO CALDERÓN VALVERDE PUSC
303850696 JOHANNA PATRICIA SOLANO MONTERO PUSC
111380401 ROLANDO FONSECA BRENES PUSC
304130568 JOHANNA CHANTO VARGAS PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
304050980 IVONNE FALLAS FALLAS PUSC
106360564 ENRIQUE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ PUSC
114750364 ANA FIORINA RETANA ROJAS PUSC
303480965 EDWIN ALEXANDER VALVERDE ELIZONDO PUSC
104100863 LEDA ROXANA UREÑA BRENES PLN
CURRIDABAT
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
112360958 INGRID MOLINA HUEZO CSXXI
108270448 ÓSCAR ARTURO MORA ALTAMIRANO CSXXI
502410522 BOLÍVAR GERARDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ PLN
109600290 ALBERTO GERARDO FERNÁNDEZ AGUILAR ADN
104960100 LUIS ULDERICO MONGE DÍAZ PGPC
113190413 ANDREA VARGAS URIBE PUSC
111430197 CINDY MARÍA HERNÁNDEZ CORDERO PSD
REGIDURÍAS SUPLENTES
113230377 MARIANA ROMÁN SOLANO CSXXI
105730382 RÓGER ALFREDO DÍAZ AGUILAR CSXXI
118050635 ÓSCAR ROJAS RAMOS PLN
106060648 JULIO OMAR QUIRÓS PORRAS ADN
104910690 ALEXIS GERARDO LÓPEZ VILLALTA PGPC
107620492 TATIANA RIVERA BONILLA PUSC
110880990 JÉSSICA SOLANO FERNÁNDEZ PSD
PÉREZ ZELEDÓN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
108090745 RUNNY MONGE ZÚÑIGA PUSC
107440584 ANAIS BARRANTES MORA PUSC
107620002 CARLOS ZÚÑIGA MONTERO PUSC
105570132 MARVIN ARIAS RETANA PNP
108190671 MILENA ELIZONDO SEGURA PNP
107580143 WILBER UREÑA BONILLA PNP
106380727 EDGAR MENA RODRÍGUEZ PLN
111140493 ANDREA HERRERA CHAVES FA
106690855 MARÍA JOSEFA FALLAS UREÑA PSD
REGIDURÍAS SUPLENTES
112210662 ANDRÉS VEGA SOLÍS PUSC
112640080 MARÍA ALEJANDRA ARIAS CALVO PUSC
113930388 CARLOS ANDRÉS MORA NAVARRO PUSC
301830105 ÁLVARO NAVARRO NAVARRO PNP
900980500 DIGNORA ALVARADO ROQUETT PNP
107350315 JOSÉ FRANCISCO CALDERÓN FERNÁNDEZ PNP
109950994 HENRY ALBERTO MORA ESPINOZA PLN
105210169 LUZ MARÍA GODÍNEZ MÉNDEZ FA
112540110 WESLYN DAHIANNA MENA RÍOS PSD
LEÓN CORTÉS CASTRO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
109800629 ZAHIRA TORRES SOLANO FA
109990424 RONNY DURÁN MORA FA
112800305 VANESSA PIEDRA GUTIÉRREZ FA
108630353 SERGIO VALVERDE MEZA PLN
305290459 BYANCA NAZARETH UREÑA CASTRO PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
112420192 MARJORIE BONILLA UREÑA FA
107620619 MARVIN PIEDRA GAMBOA FA
107080651 DAISY ALEJANDRA CAMACHO CAMACHO FA
106770288 JOSÉ ANTONIO RIVERA MORA PLN
105100476 ANA MARÍA DURÁN ABARCA PLN
ALAJUELA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
203860052 MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ PLN
203380351 MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL PLN
206700138 EDER FRANCISCO HERNÁNDEZ ULLOA PLN
109630907 JORGE ARTURO CAMPOS ARAYA PUSC
205220688 KATHIA MARCELA GUZMÁN CERDAS PUSC
204520834 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ PRA
205030999 SERGIO MURILLO PICADO PSD
203900566 GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO PNP
108820493 BERNAL ALONSO SOTO SABORÍO ACRM
204060984 ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS DA
116740216 YADU GRACIELA FUENTES ARAYA PLP
REGIDURÍAS SUPLENTES
114340620 LUIS EMILIO HERNÁNDEZ LEÓN PLN
203580416 ARGERIE MARÍA CÓRDOBA RODRÍGUEZ PLN
204260415 LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS PLN
204250140 MARVIN ALBERTO MORA BOLAÑOS PUSC
207760926 MARÍA FERNANDA MARTÉN RODRÍGUEZ PUSC
203350177 ANANÍAS FUENTES NAVARRO PRA
109780972 EDUARDO NARANJO MUÑOZ PSD
204250192 HUMBERTO SOTO HERRERA PNP
203310981 OSVALDO ALPÍZAR NÚÑEZ ACRM
204180383 MARLENE GARITA SANTAMARÍA DA
109760127 KATIA VANESSA ARROYO VARGAS PLP
SAN RAMÓN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
207900222 BRAYAN JOSUÉ LORÍA ROJAS PUSC
114650076 ILSE FIORELLA APU PEÑA PUSC
207950260 NELSON ELÍAS MORA GONZÁLEZ PUSC
206140384 HERMILINK JOHAN CHINCHILLA CORRALES PLN
602170457 IRACEMA CRUZ JIMÉNEZ PLN
203860920 CARLOS GREIVIN ROJAS SALAS PLN
204650889 VILMA PATRICIA FALLAS MÉNDEZ PNR
REGIDURÍAS SUPLENTES
204780532 XINIA CLARET OROZCO RODRÍGUEZ PUSC
207900575 ALEJANDRO JOSUÉ SEGURA CUBERO PUSC
206830149 IRENE ALPÍZAR CRUZ PUSC
204510894 OLIVIER ROBLES ALVARADO PLN
203300189 MARÍA TERESA OROZCO DELGADO PLN
204100044 LUIS FERNANDO VILLALOBOS JIMÉNEZ PLN
108080566 LOHANA GABRIELA CUBERO CÁRDENAS PNR
GRECIA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
107640168 JOHN GREGORY GONZÁLEZ CASTRO UP
205840123 KENVERLIN MARÍA SOLANO CASTRO UP
105060540 XINIA NAVARRO ARAYA PLN
601440349 MARLENE FRANCIS MORA SEGURA PUSC
204900338 RICARDO GONZÁLEZ DÍAZ PNM
204290228 JUANA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PSD
206220297 MARÍA CECILIA ZAMORA VÍQUEZ PUNG
REGIDURÍAS SUPLENTES
204400186 ADRIAN ALEXIS GUTIÉRREZ MONGE UP
206470652 NATALY ESTEFANI RAMÍREZ VÁSQUEZ UP
603240111 HANNA ARROYO PRENDAS PLN
109730199 DENIS BUSTAMANTE QUESADA PUSC
204250920 JOSÉ ALBERTO ACUÑA CORRALES PNM
205420653 KAROL VANESSA GÓMEZ HIDALGO PSD
205440850 YORYINETH CHAVARRÍA ALFARO PUNG
SAN MATEO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
205530547 LEINER MIGUEL MOLINA PÉREZ PLN
603000787 MARTA CALDERÓN PARAJELES PLN
603010813 SUNSIRY CARMONA SIBAJA PNR
204630749 FULMEN RODRÍGUEZ ALVARADO PUSC
107280106 MARCOS RODRÍGUEZ HERRERA UP
REGIDURÍAS SUPLENTES
604610637 BRANDON JESÚS BADILLA RODRÍGUEZ PLN
113740636 ROXY MELISSA ACUÑA RODRÍGUEZ PLN
603710264 LILIBETH ANDREA CARMONA VILLALOBOS PNR
603420653 KATHERINE GISELA ALVARADO AGÜERO PUSC
107820333 FREDDY ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ UP
ATENAS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
203110858 ANA LUCRECIA ARGÜELLO DELGADO PSD
205030669 EVANS ARGUEDAS VALERIO PSD
205410258 YOJANA AGUILAR SUÁREZ PUSC
602530751 ISAAC ORTIZ NÚÑEZ PRSC
204300034 ROY ARIAS ROJAS PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
205010788 GLENDA RODRÍGUEZ CHAVES PSD
203610703 CARLOS LUIS ALVARADO VARGAS PSD
112410327 JUDITH VÍQUEZ ZÚÑIGA PUSC
118440244 GILBERTH ÁNDRES VÍQUEZ VÍQUEZ PRSC
208490242 SEBASTIÁN VÍQUEZ SANABRIA PLN
NARANJO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
206820028 MAYBEL TATIANA SEGURA SOTELA PLN
203670748 OSCAR EDUARDO CORRALES GONZÁLEZ PLN
205370879 OSCAR IGNACIO BLANCO ALFARO PUSC
207610579 BEATRIZ SALAZAR BOGANTES PUSC
203440748 MARCO TULIO UGALDE PORRAS PNR
REGIDURÍAS SUPLENTES
203430574 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ SOLANO PLN
203970283 JOSÉ ADRIÁN VARGAS BARRANTES PLN
204950341 RICARDO LUIS CHACÓN ACUÑA PUSC
208320310 MARÍA JOSÉ CRUZ ACUÑA PUSC
801300362 JEHANNETH DEL CARMEN ROMERO GONZÁLEZ PNR
PALMARES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
206690027 MARÍA CAROLINA ARAYA VÁSQUEZ PPP
203730919 CARLOS MANUEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ PPP
203890088 GUSTAVO ADOLFO CÉSPEDES RUIZ PLP
203190941 VERA CRUZ CASTILLO CASTRO PLP
204640287 LUIS GUILLERMO SALAS BOGANTES UP
REGIDURÍAS SUPLENTES
204480858 ANA LUCRECIA NÁJERA SANCHO PPP
204640291 VÍCTOR JULIO PACHECO MORA PPP
207790036 CARLOS MAURICIO ROJAS PICADO PLP
108700454 LAURA PATRICIA CASTILLO VARGAS PLP
115690350 ROLANDO JOSÉ RAMÍREZ SEGURA UP
POÁS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
109140177 YENSY CORELLA MURILLO PUSC
108240786 ROY ISIDRO CHAVES GÓMEZ PUSC
402330413 VIVIANA ELIZABETH VÍQUEZ QUESADA PUSC
109580986 TATIANA BOLAÑOS UGALDE PLN
204020585 LUIS FERNANDO TREJOS MADRIGAL PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
205610639 JOHANNA PATRICIA OREAMUNO ROJAS PUSC
206770841 JOSÉ HERIBERTO SALAZAR AGÜERO PUSC
112410013 ANDREA RODRÍGUEZ BALLESTERO PUSC
204770218 KATIA VILLALOBOS SOLÍS PLN
204950060 MARCO VINICIO VALVERDE SOLÍS PLN
OROTINA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
118510857 GRACIELA ARGENTINA VARGAS MURILLO PLN
203450933 LEONEL ALPÍZAR SOLÓRZANO PLN
604020022 JOSÉ ABRAHAM CARVAJAL MARÍN PUSC
107740679 JEANNETTE MORA JIMÉNEZ PUSC
107230034 WILBER ANTONIO SOTO MONTERO UP
REGIDURÍAS SUPLENTES
106900734 MANUELA HERNÁNDEZ AGÜERO PLN
604080277 CARLOS ALBERTO MONTERO BERROCAL PLN
401430780 CARLOS HUMBERTO FUENTES RODRÍGUEZ PUSC
402220332 ROCÍO MARIELA VARGAS SOTO PUSC
107740283 JOSÉ RONNY SANDÍ CHAVARRÍA UP
SAN CARLOS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
108490272 FREDDY MAURICIO RODRÍGUEZ QUESADA PLN
207730963 ASHLEY TATIANA BRENES ALVARADO PLN
203430467 SERGIO CHAVES ACEVEDO PLN
108580838 LUISA MARÍA CHACÓN CAAMAÑO ACRM
204750535 MELVIN LÓPEZ SANCHO ACRM
203710106 JULIA PATRICIA ROMERO BARRIENTOS PLP
205570875 ESTEBAN RODRÍGUEZ MURILLO PLP
205640875 JORGE LUIS ZAPATA ARROYO PGS
207680538 RAQUEL TATIANA MARÍN CERDAS PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
206010852 ÁLVARO IGNACIO ESQUIVEL CASTRO PLN
206970444 MARIANELA MURILLO VARGAS PLN
204910446 EDUARDO SALAS RODRIGUEZ PLN
204070010 FLOR DE MARÍA BLANCO SOLÍS ACRM
206860773 MARCO AURELIO SIRIAS VÍCTOR ACRM
205180360 AMALIA SALAS PORRAS PLP
205640989 JUAN PABLO RODRÍGUEZ ACUÑA PLP
203050204 JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA PGS
208320176 MARIAM TORRES MORERA PUSC
ZARCERO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
207260697 LUIS DANIEL RODRIGUEZ VILLALOBOS PPS
203750050 CARMEN ADILIA MORALES ZÚÑIGA PPS
206700994 DENIS ROGELIO ALFARO ARAYA PPS
207120798 YERLIN LORENA ARAYA ARAYA PLN
207890829 ESTEBAN ALBERTO VARELA JARA PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
204590354 HENRY ALBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ PPS
204520261 NURIA QUESADA ALFARO PPS
203910483 JAIME ZÚÑIGA BLANCO PPS
204510954 XINIA LIDIETE BARRERA RODRÍGUEZ PLN
203220035 CARLOS FREDDY ARAYA ARCE PLN
SARCHÍ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
112890157 ALEJANDRA VALVERDE ALFARO APS
206220273 DIEGO GERARDO GONZÁLEZ CORRALES APS
206160567 JONATHAN JESÚS HERRERA PORRAS PUSC
206650849 MARIELA CASTRO PACHECO PUSC
206680170 JOSUÉ VARGAS ROJAS PPS
REGIDURÍAS SUPLENTES
114790923 ANA LIZETH ROJAS ROJAS APS
204390935 LUIS GERARDO MADRIGAL AGUILERA APS
106820586 ÓSCAR BOLÍVAR ESQUIVEL CORRALES PUSC
112930946 YENDRY YAZMÍN GONZÁLEZ MORALES PUSC
110720431 MICHAEL ALONSO ROJAS SANTAMARÍA PPS
UPALA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
206020654 LUIS WILBERTO TENORIO GARCÍA PUSC
203180884 ADILIA REYES CALERO PUSC
501640484 JUAN JOSE SEGURA LOBO PUSC
205120329 FRANCISCA ROXANA ORTIZ CHEVEZ PUSC
205230945 MARCIANETH REYES NOGUERA PLN
601810420 JUAN CARLOS CAMACHO ESPINOZA PLN
402360931 ANGIE VALERIA GARCÍA NAVARRETE PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
504040350 CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ TALENO PUSC
501770216 MARIANA BRIONES OLIVARES PUSC
900800317 ALFREDO LARA PARRALES PUSC
207150479 CINTHYA DEL SOCORRO PÉREZ BÁEZ PUSC
503080081 RAQUEL CASCANTE ALANIS PLN
203400986 RICARDO SAGOT BEJARANO PLN
205170983 LAURA JULIA COREA GARCÍA PLN
LOS CHILES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
203830324 TIMOTEO ANTONIO ALTAMIRANO CENTENO PLN
207670947 YARELIS ÁVALOS DUARTE PLN
205790074 JENNY MARIA TORRES BARRERA UP
105040863 RAFAEL RENNER REYES PLP
207900539 AXEL EDUARDO SOLÍS VÁSQUEZ PNP
REGIDURÍAS SUPLENTES
501740591 GILBERT LARA GONZÁLEZ PLN
205130334 AIDA LUZ ALVARADO HERNÁNDEZ PLN
206510448 YOLANDA SEQUEIRA CARDÉNAS UP
206320286 STEVEN GERARDO BARBA OBANDO PLP
208390432 CRISTHIAN YORDAN CASTRO CRUZ PNP
GUATUSO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
205240522 DIDIER MENDOZA ALVARADO PUSC
602020595 XINIA MARÍA MORALES NÚÑEZ PUSC
204290435 ISMAEL TORRES ESPINOZA PLN
207210746 ANA FABIOLA ARAYA MEJÍAS PRSC
109080029 ARNOLDO JIMÉNEZ MORA PSD
REGIDURÍAS SUPLENTES
206520630 CARLOS DIONISIO VEGA AJOY PUSC
207110039 YENDRI TATIANA SANDOVAL ARIAS PUSC
206130916 YEUDY ARIAS VÍQUEZ PLN
504490739 KRISTEL JULYANA LORÍA VILLALOBOS PRSC
205330107 LUIS DENIS CASTRO ÁLVAREZ PSD
RÍO CUARTO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
203700250 DANIEL VARGAS JARA PLN
203200177 JULIA ISABEL VÍQUEZ JIMÉNEZ PLN
205130866 JORGE ARTURO BENAVIDES BLANCO PLN
110570988 MAUREEN MEJÍAS CÁRDENAS PLN
204920852 ROSARIO VARGAS CORELLA PSD
REGIDURÍAS SUPLENTES
107830181 EDWIN CHAVES MURILLO PLN
112010584 MAUREN LISSETTE AGÜERO MORERA PLN
206910199 EMMANUEL CRUZ AGUIRRE PLN
402300181 JOSEPH KARINA ROJAS ARCE PLN
205170266 VIOLETA LUCÍA VENEGAS CARVAJAL PSD
CARTAGO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
106970801 ALONSO PICADO CHACÓN PAY
304820013 FRANCI NOHELI CAMACHO VARGAS PAY
303900130 ANDRÉS DAMIÁN ZÚÑIGA OROZCO PAY
106040901 GRETTEL QUESADA MOYA PAY
108390776 JONATHAN ARCE MOYA PLN
302100271 MARCELA QUESADA CERDAS PLN
113900668 CALEB ANDRÉS PICHARDO AGUILAR PLN
104360116 MARVIN ALVARADO MÉNDEZ ADN
110580776 ALBERTO ACEVEDO GUTIÉRREZ PLP
REGIDURÍAS SUPLENTES
303010793 ROBERTO CARLOS SOLANO ORTEGA PAY
108760982 MÓNICA MACHADO BARQUERO PAY
110480804 JORGE ARMANDO BRENES CALDERÓN PAY
303810048 NATALIA ISABEL SERRANO REDONDO PAY
303990288 BRAULIO JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS PLN
114170140 STEPHANNIE MELISSA MENESES QUIRÓS PLN
302110208 LUIS MARTÍN MARTÍNEZ ROJAS PLN
111440372 MANUEL ENRIQUE GONZÁLEZ ESPINOZA ADN
117070491 ARMANDO JOSÉ CANNO DÍAZ PLP
PARAÍSO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
109160116 KATTIA ALFARO SÁENZ UP
303630110 JAIME ANDRÉS COTO ESPINOZA UP
305080056 MILANY SOFÍA OBANDO MORA UP
116280835 LUIS DIEGO CALDERÓN SÁNCHEZ PLN
113070754 SILVIA ELENA ARCE ARAYA PLN
900930448 ALDO MATA COGHI PLP
303220813 AGUSTÍN ENRIQUE SILES SOLANO PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
303930555 MARÍA GABRIELA SOLANO MARÍN UP
302260228 JULIO SÁNCHEZ SOTO UP
304530476 ANA CATALINA BARQUERO QUESADA UP
110500703 JAVIER MAURICIO HERNÁNDEZ CASTILLO PLN
304490776 SUSSANA IRENE MATA QUESADA PLN
304560349 FELIPE ALBERTO LOAIZA ARAYA PLP
303510790 WALTER SOLANO SEGURA PUSC
LA UNIÓN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
108710827 LEDA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTRO PLN
305260005 TOMÁS FELIPE MALAVASSI RICHMOND PLN
301910619 ROSA MARÍA VARGAS AZOFEIFA PLN
109310381 ANA MARGARITA BOLAÑOS AGUILAR PLP
302960173 CATALINA PÉREZ VARGAS ADN
302220207 JORGE ALFREDO CALVO CASCANTE UP
108960973 GINETTE ALEJANDRA VARELA VILLALTA PAY
302040661 GERMAN ROJAS QUIRÓS PUSC
304140502 MARÍA GABRIELA VEGA SÁNCHEZ PNP
REGIDURÍAS SUPLENTES
117430699 JOHANNA MARÍA MONTOYA ARAYA PLN
104970805 FRANCISCO CÉSPEDES ORTIZ PLN
117060713 MARIBEL VINDAS PICADO PLN
301991432 VERA VIRGINIA PICADO NÁJERA PLP
900550510 JUANA ZENEIDA CHAVES VARGAS ADN
117650698 JOSUÉ MIGUER SANCHEZ OROZCO UP
115090949 MARIANA MARCELA BARQUERO FONSECA PAY
106540683 BERNAL MONTERO ARCE PUSC
116260857 GREICY MARÍA ARGUEDAS RODRÍGUEZ PNP
JIMÉNEZ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
303840293 ANA CECILIA MAZZA CALVO PLN
302890123 JOSÉ JESÚS CAMACHO UREÑA PLN
303090628 KATIA CALVO SÁNCHEZ PUSC
303250027 DORLIN HERNÁNDEZ SOJO PUSC
900790122 EVELIO CAMACHO ULLOA PLP
REGIDURÍAS SUPLENTES
302760333 DEYANIRA VEGA MORA PLN
303530141 FABIÁN MÉNDEZ PEREIRA PLN
304020683 GABRIELA RAMÍREZ TAFALLA PUSC
110000282 ROY MORA AGUILAR PUSC
303130939 ALAN QUESADA HERNÁNDEZ PLP
TURRIALBA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
303880679 MARCO OCTAVIO ARCE OBANDO PNG
302370619 LUCILA BARRANTES RIVAS PNG
104120924 RAUL GERARDO GÓMEZ SALVATIERRA PNG
303190768 INES YESENIA MÉNDEZ GAMBOA PLN
303430025 KEVIN AGUILAR SANDÍ PUSC
304530546 MANUEL ENRIQUE NAVARRO FUMERO UP
302830593 ROGER BELL ARRIETA TP
REGIDURÍAS SUPLENTES
501481360 ANTONIO MEDINO SOLÍS PNG
302130815 MAGDA ZAMORA CAMPOS PNG
303260668 ALEXANDER FLORES MADRIZ PNG
302270917 ZORAIDA MORA QUIRÓS PLN
111050200 JOW RAFAEL MURILLO CASTRO PUSC
304240653 MARCO TULIO NÚÑEZ CAMACHO UP
303360917 ARTURO FRANCISCO RODRÍGUEZ MORALES TP
ALVARADO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
304420173 ESTEFANNY EDITH GUILLÉN RAMÍREZ UP
303660313 GEINER FRANCISCO MASÍS RAMÍREZ UP
304280013 MARÍA MONSERRAT QUIRÓS VARELA PAY
109980329 DORA EMILIA RAMÍREZ MELÉNDEZ PUSC
304500068 WALTER DARÍO CARPIO VÍQUEZ PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
304270423 PRISCILA STEFANNY ARAYA CABRERA UP
304340498 ANGELO IVÁN MELÉNDEZ GÓMEZ UP
302690962 MARÍA INÉS MORA MASÍS PAY
305370678 WENDY PATRICIA BRENES GUILLÉN PUSC
303440632 JHONNY ALEJANDRO BARBOZA LEÓN PLN
OREAMUNO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
303280999 ENZO CHRISTIAN MATA GUZMÁN UP
113550882 ROSAURA SOLÍS CARPIO UP
302220260 ÁLVARO ALEXIS GUTIÉRREZ SOLANO UP
112620825 MIRIAM LIZETH RAMÍREZ BONILLA UP
302500756 ANTONIO MÉNDEZ FERNÁNDEZ PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
304000152 MICHAEL ARNOLD PÉREZ CAMPOS UP
302510478 ANA GABRIELA VALVERDE GUILLÉN UP
304740374 ANTONIO ESTEBAN CAMPOS RIVERA UP
304110511 ERICKA SOLANO MORA UP
302800901 MARTÍN MONTENEGRO FIGUEROA PLN
EL GUARCO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
303580423 TERESITA SOLANO JIMÉNEZ PLN
303310183 ROYNER RAMÍREZ CHACON PLN
107560661 MARÍA MARGARITA VÁSQUEZ CRUZ PUG
303410453 DURMAN ALBERTO TREJOS ARRIETA PUG
109520132 HEYLIN CALDERÓN UREÑA PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
305050291 ANA SOFÍA GARRO CAMACHO PLN
111090050 PABLO ALFONSO BRENES SEGURA PLN
304400370 YULIANA MONTERO MONTERO PUG
NO INSCRIBIÓ CANDIDATURA PUG
304450794 MARIELA DE LOS ÁNGELES ARAYA ARRIETA PUSC
HEREDIA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
104430531 LILLIANA JIMÉNEZ BARRIENTOS PLN
401250983 LUIS ALFONSO ARAYA VILLALOBOS PLN
401110754 HEIDY HERNÁNDEZ BENAVIDES PLN
800710833 MARLON ANTONIO OBANDO JUÁREZ PUSC
106970358 ROXANA MAYELA ARIAS RAMÍREZ PUSC
401230548 LUIS ALBERTO WILLIAMS OVARES PUSC
603310640 JORGE EDUARDO BLANCO CHAN PSD
402280451 JOSÉ DANIEL BERROCAL MIRANDA FA
207170318 JOSÉ PABLO QUESADA CASTRO SH
REGIDURÍAS SUPLENTES
105470471 MARITZA SANDOVAL VEGA PLN
204720147 ALFREDO EDUARDO PRENDAS JIMÉNEZ PLN
401510989 ODETTE FERNÁNDEZ SALAZAR PLN
402330002 JEAN CARLOS BARBOZA ROMÁN PUSC
401250245 MARIBEL QUESADA FONSECA PUSC
301850952 FREDDY CERVANTES PANIAGUA PUSC
401340963 MANRIQUE ORTIZ PANIAGUA PSD
402420389 FIDEL BARRERA ROMERO FA
402260216 ESTEBAN FELIPE VENEGAS MURILLO SH
BARVA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
205210407 LILLIANA HERNÁNDEZ CASTRO PRSC
105090693 MARVIN MORA RÍOS PRSC
111180572 MÓNICA REBECA HERNÁNDEZ SEGURA PRSC
104610387 EDUARDO ENRIQUE ZAMORA MONTERO PJSC
401190788 MARLENE MURILLO SÁNCHEZ PJSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
109730056 MARÍA DE LOS ÁNGELES OROZCO CHAVARRÍA PRSC
112130599 GABRIEL CHAVES RODRÍGUEZ PRSC
401440578 HILDA CAMACHO VEGA PRSC
401220767 FRANCISCO VÍQUEZ GUTIÉRREZ PJSC
402270951 LUCÍA RAMÍREZ RUIZ PJSC
SANTO DOMINGO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
106290850 YENORY RAMOS SALAZAR PLN
109620480 JOHNNY ALBERTO MOYA UMAÑA PLN
111570833 MARÍA ELENA ORDÓÑEZ VILLALOBOS MAS
113150374 GERARDO JESÚS ORTEGA FONSECA MAS
113780537 ANDRÉS ALVARADO RODRÍGUEZ PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
109400245 SEIDY HERNÁNDEZ ESQUIVEL PLN
107410115 LUIS RICARDO LEÓN EDUARTE PLN
105100277 SANDRA MARÍA MORA QUIRÓS MAS
109060104 LISANDRO GONZÁLEZ ARCE MAS
401090446 ABEL GERARDO CHACÓN ZAMORA PUSC
SANTA BÁRBARA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
104780379 CARMEN CHAVES FONSECA PLN
401670430 VINCER SÁNCHEZ GUTIÉRREZ PLN
113090572 HERLEY YULIANA VENEGAS VILLALOBOS PRSC
601380581 ÁLVARO GERARDO NÚÑEZ BRENES PRSC
104330276 MARTA EUGENIA VARGAS CARVAJAL PNG
REGIDURÍAS SUPLENTES
402570963 EILYN CAROLINA ELIZONDO SOTO PLN
401390738 MARVIN VARGAS CARVAJAL PLN
206930224 KAREN MARÍA HERRERA SÁNCHEZ PRSC
402460771 KEVIN FABIAN CASTILLO LÓPEZ PRSC
402320225 JOSSELINNE CAROLINA CORDERO LEITÓN PNG
SAN RAFAEL
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
401800919 RICARDO IRLAN GÓMEZ SOLÍS PABIRA
115200198 ANDREA MAYELA HERNÁNDEZ SOTO PABIRA
900940164 ADRIAN ARCE LOBO PABIRA
401280943 LUIS GUSTAVO CHACÓN CALVO PLN
109580231 PATRICIA SOLÓRZANO ACUÑA PLN
401610778 MINOR ROBLES VARGAS PUSC
111420177 SIRLENI CAROLINA SÁNCHEZ HERNANDEZ PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
401840769 JUAN FRANCISCO VALERIO DELGADO PABIRA
401140034 ODETTE FONSECA LEÓN PABIRA
401890327 YERSON ALONSO GÓMEZ SOLANO PABIRA
401920873 ANDREY JESÚS RODRÍGUEZ ARCE PLN
108980507 JOHANNA CANALES GÓMEZ PLN
107520630 SIDER HERNÁNDEZ CAMPOS PUSC
401780609 KATHERINE GARCÍA RODRÍGUEZ PUSC
SAN ISIDRO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
110840282 SERGIO ENRIQUE ORTIZ PÉREZ PAI
115380704 CHRISTINE MENDOZA MORALES PAI
402010598 FRANCISCO JAVIER MADRIGAL MADRIGAL PUSC
401350861 LEIDY ARGUEDAS FONSECA PUSC
203910602 ANGÉLICA SALAS MORALES PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
402600273 JOSSEPH DANIEL PANIAGUA CAMPOS PAI
111820481 YANELA TATIANA ZÚÑIGA ARAYA PAI
402040554 JOSE DAVID MENA ZÚÑIGA PUSC
402520611 TANNIA CRUZ MASÍS PUSC
401920002 ANA MELISSA VINDAS OROZCO PLN
BELÉN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
401410739 MARÍA LOURDES VILLALOBOS MORERA PUSC
402110917 GILBERTH GERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ PUSC
114190691 ULISES GERARDO ARAYA CHAVES CUBE
401530504 ANA BETTY VALENCIANO MOSCOSO CUBE
401210447 TERESITA VENEGAS MURILLO PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
204400005 ANA YENSY RAMÍREZ ARRIETA PUSC
401690355 JOSÉ PABLO DELGADO MORALES PUSC
401200884 SIGIFREDO VILLEGAS VILLALOBOS CUBE
104790391 FLOR DE MARÍA ARGUEDAS CARVAJAL CUBE
203970405 FRANCINE MARÍA QUESADA ÁAVILA PLN
FLORES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
402220202 ANDRÉS UGALDE BRENES PLN
401470194 YORLENE VÍQUEZ ESTEVANOVICH PLN
207350311 LUIS GUILLERMO BARQUERO VÍQUEZ AF
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204710210 IVANNIA UGALDE GÓMEZ PUSC
REGIDURÍAS SUPLENTES
401890579 MARIO ALBERTO MURILLO CHAVES PLN
401410477 CARMEN ELENA BARRANTES NÚÑEZ PLN
118200853 LUIS ROBERTO HIDALGO VARGAS AF
109780870 ADRIANA RAQUEL ESPINOZA MELÉNDEZ PNG
402140220 IRENE MAYELA ALFARO NÚÑEZ PUSC
SAN PABLO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
105040690 HEIDY AMELIA LEON CHAVES PUSC
401870032 YOHAN MANUEL GRANDA MONGE PUSC
106810549 ISABEL BENAVIDES MURILLO PUSC
401660742 HENRY GEOVANNI ESPINOZA ESPINOZA PUSC
402050627 ALFREDO LOAIZA MATA PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
502300899 MARLENI SILES CASTRO PUSC
105250057 LUIS GUSTAVO FERNÁNDEZ SALGADO PUSC
112500887 MAITE MATARRITA ROMÁN PUSC
402390612 ANDRÉS GARITA BONILLA PUSC
104750405 RODRIGO HIDALGO OTÁROLA PLN
SARAPIQUÍ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
207680564 JOSÉ DANIEL BRAVO MORALES PLN
601650224 LUZ MARINA MIRANDA ELIZONDO PLN
108250969 RODOLFO MANZANARES CLARK PLN
203320844 ELIDIETH ESPINOZA CUBERO PLN
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501230376 JOSÉ HILARIO VEGA VEGA PASAR
REGIDURÍAS SUPLENTES
204960903 ROVIN GONZÁLEZ ARIAS PLN
401610292 ROXINIA MARÍA BRENES ROMÁN PLN
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205020904 MAX ALBERTO ROJAS CASTRO PASAR
LIBERIA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
109560292 MARÍA LOURDES OCAMPO FERNÁNDEZ PLN
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110960955 EDUARDO ALPÍZAR LÓPEZ PLP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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NICOYA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
502310940 SANDRA MARÍA MUÑOZ RUIZ LGN
502090343 LUIS FERNANDO LÓPEZ BALTODANO LGN
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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SANTA CRUZ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
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502920207 MACDONALD ESPINOZA RUIZ PASC
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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503700230 YARINA YAMILETH ARAUZ BARRANTES PUSC
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BAGACES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
502690507 ANGEL ORLANDO VILLEGAS MENDOZA PLP
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504460481 JOSÉ PABLO ROSALES SANDOVAL PLN
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REGIDURÍAS SUPLENTES
502240547 MANUEL ISAÍAS MURILLO GUZMÁN PLP
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CARRILLO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
503730670 JONATHAN ANTONIO BRENES BUSTOS PLN
501330180 IRIS MARCHENA GUTIÉRREZ PLN
504050854 JOSÉ ANDRÉS CUBILLO GONZÁLEZ PSD
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REGIDURÍAS SUPLENTES
503210366 RONALD ADRIAN PIZARRO MARÍN PLN
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CAÑAS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
502730524 CRISTIAN PALMA SALGUERO UP
501850135 ELVIA HERRA SIRIAS UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
501970399 ELIÉCER DELGADO SALGUERA UP
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ABANGARES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
103800985 JOSÉ GERARDO CRUZ RODRÍGUEZ UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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TILARÁN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
501660414 GERARDO ENRIQUE VILLEGAS ESTRADA PLN
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REGIDURÍAS SUPLENTES
602400106 MARVIN PICADO ARAYA PLN
504160584 SHEYLA THAMARA CERDAS VILLEGAS PLN
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NANDAYURE
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
503570457 KARLA TATIANA BALTODANO SEQUEIRA PUSC
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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504000108 YOSELYN TATIANA CAMBRONERO MORA PNI
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LA CRUZ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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HOJANCHA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
502700417 MARGARITA RAMÍREZ MORA PUSC
503050448 FAIRONE EUGENIO PINEDA CASTRILLO PUSC
502090537 FRANCISCO LORÍA RODRÍGUEZ UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
504070810 NATALY MORA HERRERA PUSC
502700739 MELVIN FONSECA CRUZ PUSC
502240934 ULISES VILLAGRA VILLAGRA UP
503950075 STEFANY FERNÁNDEZ CARRILLO PSD
502370435 LUIS ALVARO DURÁN ARAYA PLN
PUNTARENAS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
602250068 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS PUSC
603620463 KERLYN ANNETTE MOLINA CORELLA PUSC
603700833 LUIS ALBERTO MOSCOSO CAMPOS PUSC
108470378 SINDY GIOVANNA SCAFIDI AMPIE PLP
601700412 SANTOS GERARDO ZÚÑIGA ZÚÑIGA PLP
601330781 MARÍA DE LOS ÁNGELES CONTRERAS REYES PLN
603360786 MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ MORALES PLN
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REGIDURÍAS SUPLENTES
110540775 ESTEBAN GERARDO CHAVES VILLALOBOS PUSC
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207420019 RANDY ESTEBAN GUERRERO CHAMORRO PUSC
602280304 MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ CALERO PLP
601710562 MIGUEL LUIS ALVARADO ARIAS PLP
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ESPARZA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
602980200 CHRISTIAN ALONSO TERCERO CARVAJAL PUSC
601730993 FLOR MARÍA CUBERO MARTÍNEZ PUSC
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REGIDURÍAS SUPLENTES
602740831 RONALD GERARDO ROBLES ARLEY PUSC
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604080832 LUIS DIEGO ESTRADA JIMÉNEZ PLN
603040763 ILIANETTE PICADO SÁNCHEZ PLN
112920677 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ DÍAZ PNR
BUENOS AIRES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
604640136 NIXIE BEITA ROJAS PLN
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111500924 FANNY HERNÁNDEZ VILLARREAL PNR
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114550636 JÉSSICA VILLANUEVA SANDÍ ACRM
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REGIDURÍAS SUPLENTES
604390172 YENDRY MARÍA MUÑOZ DELGADO PLN
106830049 RODOLFO JESÚS HERNÁNDEZ SALAS PLN
106030081 ODILIGIA LEIVA MORA PNR
108430270 ARAMIS ALBERTO RODRÍGUEZ PEREZ PNR
603350762 ERIKA CAROLINA VILLANUEVA ESCALANTE PLP
105700666 ZENEIDA MURILLO CAMPOS ACRM
501710331 ALEXIS MADRIGAL MÉNDEZ PRSC
MONTES DE ORO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
603940793 ALEJANDRO ARIAS RAMÍREZ PLN
603800209 ALBA LUISA GALEANO NÚÑEZ PLN
112560780 LUIS FRANCISCO MONTOYA AYALA UNO
603370181 ALVARO LOGAN JIMÉNEZ CASTRO UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
604730938 EMMANUEL ANTONIO JIMÉNEZ CRUZ PLN
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603230419 ANDRY MORALES RODRÍGUEZ UNO
204550440 ADONAI JIMÉNEZ SALAS UP
603740336 KARLA VANESSA QUESADA CORDERO PUSC
OSA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
602250241 DONALD CORTÉS PORRAS PNR
603950481 GRETEL VANESSA MASÍS ARIAS PNR
603480987 JUAN CARLOS ANCHÍA ANGULO PLP
603700606 KATERINE FABIOLA SOLÍS PÉREZ PLP
601950392 JORGE RODRIGO LI WONG OSA
REGIDURÍAS SUPLENTES
501870555 ADRIÁN PÉREZ RETANA PNR
602040883 MIRIAM QUESADA FERNÁNDEZ PNR
602130075 ELMER UVA BEITA PLP
603300436 DELKY JOHANNA MAROTO CHAVARRÍA PLP
113250693 MICHAEL ARTURO VALVERDE FONSECA OSA
QUEPOS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
108930334 ERICKA MARIELA CASTILLO PORRAS PUSC
107900748 JOSÉ MANUEL JARA MORA PUSC
602310525 HUGO ARIAS AZOFEIFA PLN
107290367 MARTA BOSQUE MARCHENA PLN
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REGIDURÍAS SUPLENTES
603130806 GRETTEL LUCRECIA LEÓN JIMENEZ PUSC
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601310009 JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA PLN
603310858 SAMANTHA FLORES MORA PLN
402510233 DILAN ANDREI MEZA HIDALGO PNR
GOLFITO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
502650169 ALFONSO ROJAS LORÍA PUSC
601340673 ANA ISABEL ARTAVIA MURILLO PUSC
103560294 ULISES VARGAS BUSTAMANTE PNR
108390746 XINIA GAMBOA BARRANTES PNR
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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601520324 ANA LUZ MORA VILLALTA PUSC
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COTO BRUS
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
601910733 JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ MADRIGAL PUSC
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601940628 FRANCISCO ALEXIS TRIGUEROS GÓMEZ PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
502220393 CARLOS ALBERTO ESPINOZA LOBO PUSC
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PARRITA
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
800900775 TANIA NINOSKA HUEMBES CUESTA PNR
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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CORREDORES
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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GARABITO
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
700560790 NESTOR EDGAR MATA RODRÍGUEZ PG
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REGIDURÍAS SUPLENTES
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MONTEVERDE
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
602060980 MARIA MILEIDY MEDINA BADILLA PRSC
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602700458 ANABELIZ DE LOS ÁNGELES ARGUEDAS RAMÍREZ PRSC
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REGIDURÍAS SUPLENTES
602900049 EVELYN QUESADA CAMBRONERO PRSC
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603120681 ANDRÉS ENRIQUE PARAJELES SERRANO PRSC
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PUERTO JIMÉNEZ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
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107890709 RONNY MONTES SORIO UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
602880698 ZEIDY MARCHENA ATENCIO PLP
106200219 JUAN MANUEL BLANCO SALAZAR PLP
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MONTEVERDE
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
602060980 MARIA MILEIDY MEDINA BADILLA PRSC
402500487 JUSTIN ALEJANDRO ANCHÍA CORRALES PRSC
602700458 ANABELIZ DE LOS ÁNGELES ARGUEDAS RAMÍREZ PRSC
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111340276 EMMANUEL JOSÉ RUIZ TORRES PLN
REGIDURÍAS SUPLENTES
602900049 EVELYN QUESADA CAMBRONERO PRSC
502970571 WALNER GONZÁLEZ VARGAS PRSC
207520653 HILARY SOFÍA RAMÍREZ PICADO PRSC
603120681 ANDRÉS ENRIQUE PARAJELES SERRANO PRSC
603450706 EDUARDO ZAMORA ANCHÍA PLN
PUERTO JIMÉNEZ
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
604060480 ROSA LORENA PÉREZ RAMÍREZ PLP
115000885 ESTEBAN JOSUÉ RODRÍGUEZ VEGA PLP
604740724 NAYELY FERNANDA MONTERO AZOFEIFA PUSC
107890709 RONNY MONTES SORIO UP
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REGIDURÍAS SUPLENTES
602880698 ZEIDY MARCHENA ATENCIO PLP
106200219 JUAN MANUEL BLANCO SALAZAR PLP
604920711 JIMENA YULIPZA ALFARO MORA PUSC
603110865 ELMER VINDAS GAMBOA UP
602930460 JOHNNY ALCIDES LOPEZ RAMÍREZ PNR
LIMÓN
REGIDURÍAS PROPIETARIAS
700990232 KATERINE CALVO LOBO UP
108510868 ORIN GEORGE GRANT EBANKS UP
113540903 DWAYNE KAREEM MATTIS PINNOCK PAL
700990385 YAHUZU ACUÑA MARTÍNEZ PAL
304800742 KEYVIN PAUL RAMÍREZ QUESADA PJSC
701030818 JUAN PABLO POVEDA CHINCHILLA PLN
900120129 JOSÉ LUIS VÁSQUEZ MORA ACRM
REGIDURÍAS SUPLENTES
701180753 YORLENY MENA MONTERO UP
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