Política

TSE emite declaratoria de regidores para periodo 2024-2028

Consulte acá los regidores electos en los 84 cantones del país

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Por Roger Bolaños Vargas
Este jueves se llevó a cabo el conteo de los votos de Orotina y Palmares de las elecciones municipales.

Parteo del proceso de conteo de votos de las elecciones municipales del 2024, en el TSE. Foto: Archivo








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la sección de Política de La Nación desde 2022. Graduado de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica en 2021. Trabajó en verificación de noticias falsas, coberturas de última hora, sucesos e internacionales. Estudiante de Relaciones Públicas. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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