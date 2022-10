‘Señor presidente, no se enoje, cálmese y pídanos perdón’, dice Gloria Navas a Rodrigo Chaves

La diputada y vicepresidenta del Congreso, Gloria Navas Montero, de Nueva República (PNR), pidió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, ofrecer disculpas por haber llamado irresponsables a ocho legisladores y haber instado a la gente a fijarse en ellos.

“Señor presidente, no amenace. Señor presidente, actúe con inteligencia, actúe con dominio propio, busque el consejo ideal. Señor presidente, no se enoje, cálmese, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente. Señor presidente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón”, dijo la diputada.

El discurso de Navas se emitió inmediatamente después de una breve intervención de Pilar Cisneros, la jefa de la fracción del partido de gobierno, quien dijo que su bancada no utilizaría la palabra para escuchar lo que los demás congresistas tenían que decirle y “golpear duro al Gobierno”.

El plenario es escenario de un debate reglado pactado entre las fracciones legislativas a raíz de las declaraciones del mandatario, que con nombres y apellidos dijo en conferencia que los ocho diputados que votaron mociones para modificar el Presupuesto Nacional 2023 son irresponsables.

El ataque de Chaves a los diputados obedeció a que ocho diputados de la Comisión de Hacendarios recortaron ¢59.000 millones del rubro para pagar los intereses de la deuda pública, en el Presupuesto Nacional del 2023, a fin de redirigir los recursos a programas sociales cuyas partidas fueron rebajadas por el Poder Ejecutivo.

Presidente Rodrigo Chaves califica a 8 diputados de irresponsables

