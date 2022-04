Rodrigo Chaves: El color político no es requisito para futuros ministros

Rodrigo Chaves se reunió este martes con el excandidato liberacionista José María Figueres. A la cita asistieron los exaspirantes a vicerpresidentes, Laura Arguedas y Álvaro Ramírez. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente electo, Rodrigo Chaves, afirmó este martes que el color político no es un requisito a la hora de escoger a las personas que integrarán el gabinete de su administración. A la vez, dijo sentirse impresionado con Laura Arguedas y Álvaro Ramírez, excandidatos a la vicepresidencia del PLN.

Las declaraciones las ofreció en su casa, en Curridabat, luego de reunirse con José María Figueres, excandidato del PLN.

“Yo he dicho que yo no tengo un requisito de color político para servir a la patria y mi gobierno, y sí le digo que doña Laura y don Álvaro me impresionaron aún más durante la reunión por su inteligencia y capacidades. Costa Rica tiene que buscar a la mejor persona para cada puesto y en eso estamos”, comentó Chaves.

“Yo también le he dicho a la gente que la lealtad a Rodrigo Chaves no es un requisito para fungir en el Gobierno como un alto cargo. La lealtad a la patria, a la Constitución y a una vida honorable, así como el Gobierno como un instrumento para servir y no servirse, son requisitos indispensables y ahí me quedo, no hay nada más”, agregó.

Tras ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de que liberacionistas integren el Poder Ejecutivo, Chaves no descartó la idea: “No hay nadie que esté obligatoriamente en la mesa, ni nadie que está descartado de la mesa simplemente por una razón arbitraria o porque haya ejercido su derecho constitucional de expresar su opinión política”.

El presidente electo agregó que, primero, debe definir el esquema de gabinete que tendrá, en cuanto a la cantidad de ministros que designará. Explicó que el gabinete actual tiene 24 ministros, de los cuales seis no poseen cartera y 18 están definidos por ley.

“Nosotros estamos definiendo cuál va a ser la configuración del gabinete, en el sentido de los 18 ministros que están por ley orgánica y que este gobierno tuvo solo 17, porque fusionó Gobierno y Seguridad; ese es el primer paso. De aquí voy a una reunión con mis dos vicepresidentes electos (Stephan Brunner y Mary Munive) y doña Natalia Díaz y parte del equipo para continuar en eso.

“Nadie está excluido o incluido en este gabinete, no veo necesidad de ir conversando nombres cuando lo que importa precisamente es el proceso que lleve a los mejores nombres; lo erróneo es anunciar los nombres sin haber hecho un proceso de selección”, dijo.

Hasta el momento, Chaves solo ha confirmado a Natalia Díaz, excandidata presidencial del Partido Unidos Podemos, como ministra en su administración. Sin embargo, no indicó cual cartera ocuparía.

El presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, recibió en su casa de habitación a José María Figueres. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

