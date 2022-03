Rodrigo Chaves confesó abandono de UCR por ‘perder el tiempo’ dos años y ahora cambia versión

El candidato presidencial Rodrigo Chaves declaró en noviembre del 2021 que abandonó sus estudios de Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR) porque sus padres no le aguantaron ”vagabunderías”. Añadió que pasó dos años universitarios “básicamente perdiendo el tiempo” y que no se presentaba a los exámenes. Sin embargo, el jueves pasado, en el debate de Columbia, cambió la versión y dijo que no podía ir a clases porque debía trabajar para ayudar a su familia.

El 2 de noviembre, en el programa Cero Estrés, del periodista Rodolfo González en Teletica Radio, el aspirante presidencial afirmó lo siguiente cuando se le consultó sobre el tema:

“No fui buen estudiante en UCR. Para nada, perdí un montón de cursos, me metí en política, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas; éramos como 3.000, 4.000 estudiantes y, en esa época, los jóvenes..., bueno, yo pensaba que podía y quería cambiar el mundo y me metí en política, no me fue bien y mi papá y mi mamá no eran gente que aguantaran vagabundearías, entonces me dijeron: ‘¿Sabe qué?, ya se le acabó la beca, usted vea qué hace, póngase a trabajar’, y me salí de la universidad.

“No fue hasta los 25 años que yo dije ‘juepucha, mejor estudio’”.

“Pase dos años en la universidad básicamente perdiendo el tiempo. De hecho, hay un economista costarricense, que no hizo mucho en la vida como economista, sí dio clases, y siempre me arrea y me critica ‘es que ese carajo era muy malo en la Universidad de Costa Rica’; diay sí, no me presentaba a los exámenes”, expresó Chaves en esa ocasión.

Nueva versión en debate

Este jueves 24 de marzo, durante el debate organizado por Columbia y en la Universidad Hispanoamericana, el candidato cambió totalmente la versión sobre lo que sucedió en la UCR cuando fue cuestionado por el candidato José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Esta fue su nueva respuesta:

“Yo fallé el segundo año de carrera en la Universidad de Costa Rica porque tuve que salirme para trabajar debido a los problemas económicos de mi familia. A mí papi no me mandó a una universidad americana pagándome todo; gracias a Dios, existen oportunidades en el mundo para quien se friega trabajando y saqué un doctorado en Economía en una universidad un poquillo más prestigiosa que la Universidad de Costa Rica”, reconoció Chaves.

“Perdí Matemáticas, Economía y Estadística porque no podía ir a clases porque tenía que trabajar para apoyar a mi familia”.