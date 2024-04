Rodrigo Chaves culpa a técnicos por polémica inclusión de aeropuerto en decreto de emergencia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, alegó este miércoles que funcionarios técnicos le plantearon incluir la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en el decreto de emergencia de la tormenta tropical Bonnie. Aunque el fenómeno había ocurrido casi un año antes, la inclusión permitió al gobierno emplear un mecanismo de excepción para contratar a MECO con un aparente sobreprecio de ¢1.000 millones, sin posibilidad de que la Contraloría General revisara el proceso.

El propio Chaves calificó la adjudicación como un traje a la medida de la empresa constructora. Por ello, destituyó a Luis Amador del cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a Fernando Naranjo del puesto de director de Aviación Civil.

Durante una conferencia de prensa efectuada este miércoles en Zapote, un periodista de Diario Extra solicitó a Chaves precisar de quién fue la idea de incluir el aeródromo de Liberia en el decreto de la emergencia Bonnie, a raíz de que Fernando Naranjo afirmó bajo juramento el pasado lunes, en la Asamblea Legislativa, que la instrucción provino de Casa Presidencial.

El presidente Chaves respondió que la decisión se tomó por recomendación de un grupo técnico, en el que se encontraba presente Naranjo.

“Ellos (los técnicos) vinieron a proponerme, él incluido (Naranjo), diciendo que había mérito, tanto técnico como de urgencia nacional y de país, de hacerlo por modificación del decreto de emergencia Bonnie”, relató el gobernante.

Chaves dijo que se trataba de un grupo grande de personas y que les consultó si el planteamiento era “técnicamente correcto”, a lo que le habrían contestado que sí.

“Cuando usted va a ver al presidente de la República, en este gobierno, usted va con propuestas específicas, propuestas consensuadas en el equipo, a decir ‘presidente, ¿va o no va?’”, resaltó.

Naranjo aseguró que la ruta para atender la emergencia en el aeropuerto Daniel Oduber se definió durante una reunión en Casa Presidencial y que así quedó consignado en un acta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC). El exdirector de Aviación confirmó al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), que el plan contemplaba incluir al aeródromo en la lista de infraestructura que debía ser atendida como resultado de la emergencia Bonnie.

La inclusión se concretó en junio del 2023 mediante un decreto firmado por Chaves, a pesar de que la emergencia ocurrió en julio del 2022.

El presidente de la República también dijo desconocer un informe elaborado por ingenieros del departamento de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil, en el que se advertía de que los daños que presentaba la pista de aterrizaje no eran ocasionados por la tormenta tropical Bonnie.

Igualmente, Chaves fustigó a Naranjo por saber del documento y no decir nada al respecto, aunque el exdirector de Aviación declaró que él se lo envió a Luis Amador.

“Ese informe yo no lo conozco, me sorprende porque don Fernando estuvo en la reunión y nunca dijo ‘esta boca es mía’”, comentó el presidente.

Chaves: ‘Por años sabíamos que esa pista no estaba en condiciones’

Chaves dijo que “sí o sí” debía realizarse la intervención del aeropuerto Daniel Oduber porque, de lo contrario, se hubiese generado la “paralización” de la actividad turística en la provincia de Guanacaste.

Sostuvo que la primera vez que se enteró del problema fue en una reunión de urgencia que le solicitaron el de Turismo, William Rodríguez y el exjerarca del MOPT, Luis Amador, porque temían que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) “cerrara” el aeródromo por las malas condiciones de la pista.

Agregó que había mantenido conversaciones con varias aerolíneas que le habían expresado preocupación sobre el tema.

“Yo ya había conversado con Air France y otras aerolíneas, una Suiza, Edelweiss, diciendo: ‘Nosotros no vamos a aterrizar ahí porque no es seguro’. Ya esas dos aerolíneas y otras no aterrizan ahí”, contó el gobernante.

Lo mencionado por el mandatario contrasta con el argumento usado por Luis Amador, de que los daños provocados por la tormenta Bonnie eran imperceptibles.

