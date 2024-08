Rodrigo Arias a Chaves: ‘Usted ve las cosas desde una óptica autoritaria, pero aquí en el Congreso no se dan órdenes’

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, le dijo este martes al mandatario Rodrigo Chaves que está viendo las cosas desde una óptica autoritaria, no democrática, y que en el Congreso no se dan órdenes, sino diálogo. También le recordó al gobernante que había defectos en los cinco proyectos de seguridad ciudadana enviados por el Poder Ejecutivo, por lo que no podían caminar en esas condiciones.

Sostuvo que los textos estaban tan mal hechos que fue necesario convocar las primeras reuniones entre los presidentes de los supremos poderes para buscar alternativas. Este intercambio se produjo al final de una reunión entre los jerarcas de los supremos poderes para debatir la agenda de proyectos sobre seguridad, junto con los jefes de las fracciones políticas y los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Luego de que Chaves criticó lo que consideró una agenda liviana y cuestionó las aspiraciones de los diputados de varias fracciones, en particular de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la independiente Gloria Navas, Arias no se quedó callado y le respondió. “Usted lo está viendo desde una óptica autoritaria, que es un estilo de gobierno. Aquí lo vemos desde una óptica democrática, que es el estilo del parlamento”, enfatizó.

Chaves llegó a la cita pese a que la semana pasada había rechazado participar. Justo anoche, en una entrevista con Telediario de Multimedios, alegó que la reunión era una pérdida de tiempo.

Arias le dijo al mandatario que le alegraba que hubiese asistido y que escuchara a los voceros de las fracciones y de la comisión, “para que pueda entender la dinámica que existe en el Congreso, porque aquí no se dan órdenes”.

“Yo soy el presidente de este Congreso y no puedo dar órdenes de que hay que sacar un proyecto para mañana. No comparto su apreciación de que aquí no se hace nada, que es lo que usted está diciendo en el fondo”, aseveró.

En enero pasado, los supremos poderes habían alcanzado un acuerdo para impulsar 10 iniciativas que incluían recomendaciones de las autoridades que ejecutan la política de seguridad en el país.

“Esos 10 proyectos no fueron iniciativas de mentirillas, sacadas ahí de la manga, sino que fueron iniciativas de la Fiscalía General, del Poder Judicial, de las autoridades que tienen que pelear contra el narcotráfico”, puntualizó Arias.

