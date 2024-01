Proyecto ampliaría margen para dictar prisión preventiva

Una reforma al Código Procesal Penal otorgaría más margen a los jueces para dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos graves como crimen organizado o abusos sexuales. Los miembros de los supremos poderes ya tienen borrador de proyecto de ley con ese objetivo.

Gloria Navas, diputada del partido Nueva República (PNR) y vicepresidenta del Congreso, explicó que la intención es otorgar mayor importancia a la probabilidad de la comisión del delito, desvinculándola de otras causales como el peligro de fuga u obstaculización del proceso penal, como ocurre en la actualidad.

La mesa de trabajo, coordinada por la diputada Navas, también propone una reforma legal destinada a aumentar las sanciones para adultos que recluten y utilicen a menores de edad en la comisión de delitos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.

Mauricio Boraschi, fiscal subrogante del Ministerio Público, explicó que en el ámbito de menores, el objetivo es prevenir su incorporación a bandas delictivas y garantizarles protección.

Para dictar prisión preventiva, Boraschi mencionó que se incluirían nuevas causales como la existencia de amenazas a la autoridad o que el sospechoso represente un peligro para la sociedad, aparte de eliminar la necesidad de concurrencia de varias causales.

Sobre eliminar la interdependencia, dijo: “No se necesitaría que se cumplan la causal a, b y c para poder dictar prisión preventiva. Hoy, si no se cumplen las tres, no se dicta. Lo que queremos es que, en ciertos hechos muy relevantes por la gravedad que tienen y el peligro social que representan, no haya necesidad de que se cumplan las tres; bastaría que se cumpla uno de ellas”.

El artículo 239 del Código Procesal Penal actualmente establece que deben concurrir cuatro causales para que se dicte la prisión preventiva.

Estas son la probabilidad de la comisión del hecho o la participación en él, el peligro de fuga u obstaculización para someterse al proceso, que el delito imputado conlleve la privación de libertad y la existencia de peligro para la víctima, testigo o la propia víctima.

El artículo 239 bis, también sujeto a cambios propuestos, estipula que la medida sería aplicable cuando se cumplan algunas de las cuatro causales especificadas.

Estas incluyen situaciones de flagrancia en delitos contra la vida, sexuales y contra la propiedad que involucren violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.

Además, la prisión preventiva se consideraría apropiada en casos de delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

Este numeral también contempla la prisión preventiva en casos de reincidencia en la comisión de hechos delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.

Sobre el tema de menores, Boraschi explicó que se plantea la intensificación de las penas para los adultos que utilizan a menores en redes criminales, al tiempo que se facultará a los jueces para que, en el caso de que un menor sea detenido por la comisión de algún delito, pueda permanecer internado durante un período más prolongado.

La intención, según el fiscal subrogante, es rescatar a los menores del entorno criminal y asegurar que, una vez liberados, independientemente de las condiciones, no sean susceptibles de ser reclutados nuevamente por organizaciones criminales, con el fin de evitar su reingreso a actividades delictivas.

Según lo explicado por Navas, Boraschi y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, se están redactando dos proyectos en la mesa de trabajo para llevar a cabo ambas reformas. Luego, se llevarían al seno de las fracciones para discutir su avance.