“Es decir, que los diputados o el Congreso no tengan posibilidad de hacer enmiendas. Desde luego que no es algo que encaje en nuestro sistema. Desde luego que existe un cruce, un choque entre dos poderes de la República. Nosotros no estamos dispuestos a aprobarlo, me parece que las leyes se construyen en el parlamento”, advirtió Masís.