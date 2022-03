Privatizar Recope no tiene sentido, afirma Rodrigo Chaves

Para Rodrigo Chaves, candidato a la presidencia por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), carece de sentido la idea de privatizar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). En su criterio, es mejor revisar el margen de operación de la empresa estatal que se cobra dentro de los precios de la gasolina y el diésel.

Así lo dijo durante un conversatorio con dirigentes de los sindicatos de educadores, este martes, en el auditorio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). En este foro, además, volvió a criticar la ley de empleo público.

Los organizadores le preguntaron qué haría con Recope. El político respondió:

“Si usted revisa los indicadores de eficiencia, el negocio de comprar derivados del petróleo, traerlos a Moín (puerto de Limón), enviarlos al Alto de Ochomogo (en Cartago), luego a La Garita (Alajuela) y de ahí a (puerto) Caldera, con una capacidad instalada, con una infraestructura que ya está amortizada, no cuesta lo que gasta Recope.

“Entonces, ¿privatizarlo? No tiene sentido. Yo lo que quiero ver son los números de Recope y ver si podemos reducir el margen del 7% que tiene, para lograr eficiencias y transmitir de manera inmediata al consumidor la reducción de ese margen”.

Actualmente, el rubro para la empresa estatal equivale a un 7% del precio del diésel y a un 6% de las gasolinas súper y regular. Ese margen incluye el servicio de importación, el costo de operación y el rédito para reinvertir.

En la misma intervención, el candidato se comprometió a reformar la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) “para que los aumentos de petróleo no se reflejen de manera inmediata, mientras que las bajas se reflejan 6 meses después”. Alegó que ese “es un impuesto implícito al consumidor no legislado, hecho por una fórmula matemática amañada para perjudicar al consumidor”.

Las reglas actuales establecen que Recope debe solicitar una revisión de tarifas el segundo viernes de cada mes, sea que el precio internacional de los combustibles haya subido o haya bajado; y la Aresep tiene 15 días para resolver. El tiempo para aplicar los ajustes en realidad no dependen de si el costo subió o bajó.

El fin de semana anterior, Chaves calificó de irresponsable la propuesta de su contrincante, José María Figueres, de rebajar el precio de los combustibles mediante una reducción en el impuesto por el efecto fiscal que esta medida tendría. El presidente de la República, Carlos Alvarado, también se mostró muy cauto sobre esa idea del verdiblanco y se abstuvo de avanzar en ese sentido.

En el mismo conversatorio, se tocó el tema de la Ley de Empleo Público aprobada por Alvarado.

Chaves dijo que está a favor de una ley de empleo público que equilibre las distorsiones salariales en el Estado, generen servicios de calidad y ayuden a equilibrar las finanzas públicas.

No obstante, volvió a cuestionar la reforma aprobada por los diputados y por el presidente. “Yo he dicho que esa ley no me parece y que, si yo hubiera sido el presidente, hoy la hubiera vetado. ¿Por qué? Porque no es una ley pareja, porque es una ley que deja muchas preguntas abiertas por muchísimas razones”, le dijo a los dirigentes sindicales.

“De hecho, creo que la Ley de Empleo Público es indispensable porque hay falta de equidad transversal entre todos los empleados públicos, que es monstruosa. Porque hay un desorden enorme en la administración de la planilla del Estado y tenemos que pensar en qué clase de Estado queremos, yendo hacia adelante, para hacer de la Ley de Empleo Público un manual de personal, en lugar de hacer un manual de personal antes de haber pensado qué Estado queremos”, matizó.

El candidato negó entrar en contradicción con la actual legislación que les planteó a los diputados el 10 de febrero del año 2020, cuando fungía como ministro de Hacienda.

“Yo no estoy de acuerdo con esa Ley de Empleo Público. Yo dije el 2 de febrero del año 2020 que Costa Rica necesita una ley de empleo público. Yo le pedí al presidente de la República que presente una ley de empleo público, el 27 de febrero de ese año. ¿Qué pasó? No la presentaron, la siguieron diluyendo, haciéndola vez cada vez más débil, menos justa y menos equitativas. La presentaron en noviembre (de 2020) cuando yo salí del Ministerio de Hacienda. Ni siquiera pude comentar sobre el borrador que presentaron en mayo de ese mismo año”, descargó.

‘Tengo que ganar la carrera antes de lucir la medalla’

Consultado, al finalizar sobre si aplicaría la ley, dijo: “Tenemos que evaluar. Lo primero, yo tengo que ganar la carrera antes de lucir la medalla y en eso estoy, ganando la carrera.

“Vamos a trabajar muy duro, tenemos que ver qué fue lo que salió exactamente, consultarlo porque hay mucho descontento en sectores, vamos a empezar a reglamentarla y ver qué cambios se puede hacer”.