“Creo que nosotros tenemos que estar absolutamente abiertos, sobre todo, si nuestros clientes dicen no sentirse satisfechos con el servicios que damos. Si nuestros clientes que son las municipalidades y el régimen municipal no están sintiendo al IFAM, vos tenés dos caminos: valorar donde no nos sienten, a pesar del esfuerzo; dos, dar una opción”, expuso la funcionaria.