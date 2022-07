Presidenta del PLN convoca reunión de emergencia por renuncia de Laura Chinchilla

La presidenta del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, anunció la convocatoria de emergencia a una reunión del Directorio Político Nacional de la agrupación, la noche de este jueves, a causa de la renuncia de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla.

“Es una noticia que nos toma por sorpresa, estaba en labores legislativas cuando me enteré. Lo primero que debo expresar, por mi parte, es dolor porque es una mujer a la que he admirado y a la que vimos crecer como ministra, como diputada y como la gran referente de ser la primera mujer presidenta de este país.

“Reitero, es sumamente doloroso el tema de la salida de doña Laura. Aunque no la he leído a detalle (la carta de renuncia), me indican que es una separación temporal.

“No es fácil para mí administrar esta noticia. Tres derrotas (seguidas) para un partido con vocación de gobierno, como Liberación Nacional, no es nada fácil”, dijo Rivera en la Asamblea Legislativa.

Al anunciar su renuncia, Laura Chinchilla dijo que no encuentra en el PLN condiciones para seguir librando sus luchas.

Afirmó que el partido sigue postergando decisiones revelantes sobre sus procedimientos éticos y con “entronización en sus estructuras de personas cuestionadas”.

Chinchilla había promovido que la Asamblea Nacional del PLN discutiera la destitución del exdiputado Gustavo Viales, del cargo de secretario general de Liberación, mientras se esclarece por qué visitó, en el 2021, el condominio en donde luego fue detenido un presunto narcotraficante de la zona sur.

El Directorio Político Nacional del partido había dispuesto celebrar esa Asamblea Nacional para el 6 de agosto, pero luego esa misma instancia suspendió la cita, a lo que la expresidenta se opuso.

Noticia en desarrollo