Presidenta del INS ordena retirar teléfono a diputado y acompañantes antes de reunirse con ellos

El diputado Yonder Salas, de Nueva República, enfatizó que ningún otro jerarca de este gobierno le ha pedido reunirse y dejar el celular fuera de la cita. Foto: Cortesía despacho Yonder Salas.

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, ordenó que su secretaria les retirara los teléfonos celulares a un diputado y a sus acompañantes, antes de sostener una reunión con ellos, días atrás.

Así lo confirmó el congresista Yonder Salas Durán (Limón), del Partido Nueva República, cuando La Nación le consultó respecto a dicha situación. Él confirmó que les solicitaron dejar sus dispositivos en una cajita antes de sostener la cita con Araya.

“Antes de tener la reunión, llegó la secretaria de doña Mónica y nos solicitó a todos que echáramos el teléfono en la cajita”, relató el congresista.

A la cita asistieron Salas, un asesor de su despacho, un funcionario de la Defensoría de los Habitantes y dos de las personas afectadas por el nemagón.

De hecho, este era el tema central de la cita con Araya, por lo que el legislador enfatizó que no ve razón para que se pidiera dejar los celulares fuera, porque no se trataba de ningún secreto de Estado, asuntos sensibles ni secretos comerciales.

Desde hace varios años, grupos de personas afectadas por el nemagón, un pesticida utilizado en las bananeras y que dejó efectos negativos permanentes en los empleados de las bananeras y sus familias, exigen reparación por estos efectos.

A raíz de esta exigencia de dejar el teléfono fuera, el diputado le preguntó a la jerarca del INS el por qué. “Yo me tomé el atrevimiento de expresarle a doña Mónica que no me gustó. Yo llevo 12 años en la función pública y a mí, nunca, nadie me había quitado el teléfono”, comentó Salas, quien es ingeniero industrial y laboró del 2009 al 2018 en el Hospital de Guápiles y del 2018 al 2022 como asesor en la Asamblea Legislativa.

El congresista, de 33 años, enfatizó que no era una reunión privada ni secreta, sino pública para tratar temas de interés público, como para que se les hiciera “lo que yo considero una falta de respeto”.

Salas también negó que eso le haya sucedido con algún otro jerarca de la actual administración y enfatizó que se ha reunido prácticamente con todos ellos.

Por su parte, Mónica Araya respondió vía telefónica que ella les explicó al diputado y a todos sus acompañantes que, por la investidura del legislador y porque era un tema importante, no solo ellos entraron sin teléfono, sino también ella y su equipo de trabajo.

La presidenta del INS negó que haya sido exigencia, ni que fuera algo obligatorio, sino que era una cuestión de acatamiento voluntario y aseguró que la idea era poner total atención a las necesidades que tenía la investidura del diputado y sus acompañantes.

“Cuando yo entré, el diputado estaba un poquito molesto y yo le dije: Si quiere, se lo devolvemos, no hay ningún problema. El funcionario de la Defensoría que estaba con él le dijo: Vea, muy feo, señor diputado, que usted esté pidiendo cita y que esté pegado al teléfono”, justificó Araya.

La jerarca negó que haya alguna instrucción del Gobierno para evitar que las personas tengan sus teléfonos en las reuniones para evitar filtraciones de información.

Ella enfatizó que es una idea de ella y agregó que se lo explicó al diputado, que se hace para “reuniones de importancia”. De hecho, aseguró que así lo hizo en una reunión con el embajador de Ecuador, que solicitaba el Museo de Jade para un evento de la embajada y tanto su equipo en el INS como el diplomático tuvieron que entrar sin sus teléfonos.

“Se hace cuando la investidura de la persona es importante y la reunión es importante, porque a veces nos pasa que estamos haciendo todo un tema y algún funcionario”, apuntó Araya.