PLN y PAC protagonizan encontronazo por declaraciones de Carlos Alvarado

La diputada María José Corrales Chacón y el diputado Roberto Thompson Chacón criticaron de frente al PAC. Foto: Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa)

Los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC) protagonizaron un encontronazo en el Congreso luego del ataque del presidente de la República, Carlos Alvarado, a la fracción verdiblanca.

En la sesión del plenario, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales, fue la primera en reaccionar a las declaraciones del mandatario, quien dijo que Liberación perdió la “vocación de gobernar” al decidir no correr con los proyectos del acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El presidente de la República se está entrometiendo en política electoral antes de que inicie la campaña. El presidente de la República, Carlos Alvarado, es el que no tiene vocación de gobierno”, señaló Corrales.

Posteriormente, su compañera de fracción, Karine Niño, llamó “descarado” y “manipulador” al gobernante al alegar que el PLN es el que ha ayudado al Gobierno a “sacar agua del bote”.

Por su parte, el liberacionista Roberto Thompson llamó al gobierno de Alvarado a no dinamitar puentes en el Congreso, cuando aún quedan ocho meses de esta administración.

“Todavía les quedan largos meses de gobierno, no se vale bajo ninguna circunstancia que venga nuevamente a dinamitar los puentes, particularmente con una oposición que ha sido responsable y que lo seguirá haciendo”, indicó el diputado alajuelense.

Sin dejar de lado el tono que caracterizó la discusión, el diputado del PLN, Luis Fernando Chacón, indicó: “Aquí no hay rumbo, aquí no hay liderazgo, aquí no hay gobierno... es un grupo de costarricenses que les cayó la bola a los pies”.

La diputada Ana Lucía Delgado agregó que la administración Alvarado “renunció hace mucho a ser gobierno y lo que hace es mantenerse sobre la ola para llegar al 7 de mayo”.

“Fue él quien renunció al liderazgo de un país, que es una persona incapaz de tomar decisiones, que tiene una ausencia absoluta para llevar a engrosar aún más los números del desempleo”.

“Qué lamentable, señor presidente, lo retrata de cuerpo entero. Lo retrata de cuerpo entero tal cual aparece en ese video, lo retrata de cuerpo entero la incapacidad, la falta de liderazgo, desfachatez, prepotencia, soberbia. Eso lamentablemente es lo que tiene Costa Rica”, indicó Delgado.

En respuesta a los ataques de Liberación, el exministro de la Presidencia de Alvarado y diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales defendió el argumento del mandatario.

“¿Por qué tanto brinco si el piso está parejo? ¿Qué es lo que los tiene sorprendidos? El presidente de la República, lo que ha dicho es que seguirá haciendo lo que hay que hacer, en la perspectiva de atender dos temas en los que hemos coincidido aquí: las finanzas públicas y la emergencia sanitaria”

“Lo que ha dicho el Presidente es ‘yo presento proyectos, presento iniciativas, impulso un acuerdo y aquí tenemos la iniciativa de enmendar y corregir los proyectos que haya que corregir’.

“Entonces, si el Poder Ejecutivo presenta un proyecto aquí y no gusta... bueno, auún así, dijo el Poder Ejecutivo ‘voy a corregir y voy a mejorar y voy a ponerme de acuerdo con el FMI para efecto de los proyectos que se han presentado’, pero no vamos a seguir en esto los ocho meses que quedan aquí.

“Si a la fracción del PLN no le gusta el contenido de algunos de esos proyectos, corríjanlo, vótenlo en contra”, reaccionó Morales.

Para la oficialista Laura Guido, es un hecho “verificable” la actitud que señala Alvarado a Liberación y reiteró que los diputados son los que tienen el derecho de enmienda sobre los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo.

Luis Ramón Carranza, también del PAC, le endosó a Liberación la responsabilidad del déficit fiscal y los señaló de haber perdido el norte y las bases socialdemócratas.

El independiente Erick Rodríguez y el diputado del Partido Integración Nacional (PIN), Wálter Muñoz, aprovecharon el debate para achacarle a Liberación que, en algún momento, renunciaron a ser oposición al apoyar asuntos de la agenda legislativa como la reforma fiscal.