PLN tiene tres candidatos a la presidencia del partido

Tres liberacionistas han manifestado intenciones de dirigir al Comité Ejecutivo Superior Nacional desde la presidencia. El primero de ellos fue Ennio Rodríguez, y posteriormente confirmaron sus aspiraciones el exdiputado Ricardo Sancho (del periodo 1998-2002) y Yayo Vicente.

Sancho, graduado de ciencias políticas, informó a varios miembros del Partido Liberación Nacional (PLN) de que aspirará a la presidencia de la agrupación, en la Asamblea Nacional del próximo 22 de octubre, cuando se elijan a los nuevos representantes del Comité.

El plan de Sancho, también expresidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), es hacer una “limpieza ética”.

“No mas incongruencias éticas ni ideológicas, no más argollas ni amiguismos, con la meta de no pedir un voto más si no estamos con la cara limpia frente al país”, dijo en una nota distribuida entre los militantes.

Sancho acompañó a José María Figueres al inicio de su campaña presidencial en las pasadas elecciones nacionales. Él aspiraba a una diputación por Cartago, pero el excandidato decidió que la papeleta de esta provincia sería encabezada por una mujer, puesto que recayó en la actual diputada Paulina Ramírez.

El otro candidato, Yayo Vicente, figuerista y exdirector del Servicio Nacional de Saludo Animal (Senasa), también confirmó sus aspiraciones, este viernes al Semanario Universidad.

Hace dos semanas que el economista Ennio Rodríguez anunció sus aspiraciones para dirigir la presidencia, con la posición que no excluiría a nadie de la agrupación.

Una semana más Copiado!

Los liberacionistas esperarán una semana más para elegir al nuevo Comité Ejecutivo, después de la crisis generada por la renuncia de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla (2010-2014), y la dimisión en pleno de los representantes del Comité.

Gustavo Viales, secretario general del PLN, confirmó que la fecha de la Asamblea se trasladó del 15 al 22 de octubre, porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aún no ha dado el visto bueno a las modificaciones estatutarias aprobadas por los delegados en setiembre para que se pudiera adelantar la elección del directorio.

El Tribunal de Elecciones Internas del PLN tampoco ha hecho la convocatoria oficial, por lo que todavía están pendientes los requisitos y precios de inscripción, así como plazos para anotarse entre los aspirantes, aunque es probable que se puedan postular liberacionistas hasta el mismo día del encuentro, según Viales.