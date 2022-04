‘PLN debe evaluar si quiere seguir siendo una estructura que solo piensa en elecciones de alcaldes’

El diputado electo y exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, afirmó el Partido Liberación Nacional (PLN) debe hacer una profunda reflexión sobre su existencia. En ese ejercicio, dijo, la agrupación con siete décadas de historia tiene que definir si quiere seguir siendo una estructura electoral para poner alcaldes o un partido que aborde los problemas de la gente.

“Por supuesto que tiene que entrar en una autorreflexión muy profunda, tiene que hacer un autoanálisis muy serio de su existencia. Tiene que plantearse de nuevo cuáles son sus fines, porque una organización política no puede trabajar si no tiene claro cuáles son sus fines. Tiene que hacer una revisión profunda de sus órganos, los órganos que conforman a ese partido político. Debe poner como punto número uno la formación y capacitación de los futuros dirigentes, para que realmente sea un partido que comience a renovarse.

“La renovación de ese partido debe ser buscando liderazgos jóvenes en todo el territorio nacional, pero sobre todo, basado en volver a tener el principio de que un partido político es para estudiar los problemas nacionales, que hay que capacitarse en los problemas nacionales para poder, entonces, conformar ese partido y caminar.

“Ese es el reto que tiene Liberación: si quiere seguir siendo una estructura que solo piensa en elecciones y que va a pensar solo en elecciones de alcaldías, etcétera, o si quiere volver a ser un partido político de verdad que reflexione y piense en los problemas nacionales”, recomendó Arias.

[ Rodrigo Arias alaba disposición de Chaves a buscar consensos ]

“Yo lo que quiero decir es que no solo puede seguir siendo un partido interesado en cómo ganar asambleas de distrito o cantón, verdad. Lo que debe de hacer es un autoanálisis, que le dé prioridad a la educación y a la capacitación, que renueve sus cuadros de gente joven”, respondió el diputado electo.

El dos veces ministro de la Presidencia evitó profundizar sobre los yerros del PLN durante la reciente campaña electoral. “Gana el señor Chaves, perdió Liberación Nacional, hay que respetar ese mandato que dio el pueblo costarricense. ¿Que hubo errores en la campaña? Probablemente los hubo, en toda campañas los hay”, matizó.

No obstante, al consultarle si las opiniones negativas de Figueres influyeron en la tercera derrota al hilo del PLN, dijo: “Lo que le puedo decir es que, desde que don José María tomó la decisión de participar en política, estaba claro de que él tenía unas opiniones negativas altas, motivadas con razón o sin razón, por las antecedentes que se le han imputado y que él ha aclarado desde hace muchos años. Pero él era consciente de tener esas opiniones negativas.

“Sin embargo, en la campaña se pensó que, frente a los grande problemas que tenía el país y frente a propuestas reformistas que él traía a la solución de problemas en pobreza, empleo, crecimiento económico, etcétera, el ciudadano vería con mejores ojos las posibilidades de salir adelante de la crisis, en vez de volver a pensar en lo que se realizó en el pasado”, reveló Arias.

“Le digo esto porque pareciera que esas opiniones negativas, pues, siempre estuvieron ahí. ¿Si tuvieron algún peso o no en la campaña? Por supuesto que las tuvieron. Así es la política. Cada uno lleva los cuestionamientos que se le hacen y en esta campaña, desgraciadamente, el costarricense no valoró totalmente la propuesta positiva que don José María estaba haciendo para sacar adelante a este país de la gran crisis que estamos viviendo, porque realmente su propuesta es muy vigorosa sobre cómo sacar al país de la crisis”, añadió.

[ José María Figueres admite error por no venir al país a afrontar cuestionamientos por caso ICE-Alcatel ]

Adicional a esas circunstancias durante la campaña, Arias ve en Rodrigo Chaves un fenómeno político real que logró unir a sectores descontentos.

“Recordemos que, en la primera vuelta, Liberación Nacional quedó en primer lugar con un porcentaje superior al que se había estimado. Llegó casi al 27% de votos. Sacó 19 diputados que fue un número mayor del que se había estimado. Sin embargo, no le dio para poder alcanzar el 40% y tuvo que ir a la segunda ronda.

“En la segunda ronda, apareció don Rodrigo Chaves que es un candidato diferente, un candidato que invitó a todas las fuerzas que tenían algún resentimiento, alguna queja o alguna inconformidad, llámese con la política tradicional, llámese con el statu quo, llámese con los problemas agrarios. Y logró unir un grupo de personas que no se sentían bien representadas por otros partidos y ellos le dieron la victoria. A mí me parece que es un fenómeno político nuevo que se dio y que hay que respetar.

“Don José María le propuso a Costa Rica iniciar la solución de los grandes problemas que tiene este país en el campo del crecimiento, en el campo de la pobreza, en el campo del empleo, en el campo de la salud, en el campo ambiental. Hizo propuestas concretas basadas, sobre todo, en una persona con experiencia para solucionar esos problemas, con capacidad para hacerlo y con un buen equipo para desarrollarlo.

“Si ese mensaje no caló, así es la democracia. El costarricense no lo oyó bien y escuchó mejor el mensaje de don Rodrigo Chaves que decía que todo se puede cambiar, que todo se podía solucionar de un día para otro. Que lo que no se podía hacer por leyes se podía hacer por referéndum. En fin, hizo una serie de promesas atractivas que ilusionaron probablemente al costarricense que se siente molesto, incómodo porque no se arreglan los problemas.

“Ahora don Rodrigo ya ganó; lo he visto con una posición mucho más serena, mas aterrizado, hablando de que se debe buscar acuerdos y me parece que ahí es donde ya se entra en la realidad política.

“Porque una cosa es la campaña y otra cosa es cuando usted tiene que tomar las decisiones y lidiar con los problemas nacionales. Ahí es donde vamos a tener la prueba de lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en esa prueba es donde reitero que, de parte de Liberación Nacional, tendrá el apoyo para todo aquello que sea en beneficio del país”, finalizó Rodrigo Arias.