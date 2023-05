PLN cuestiona a ministra Nayuribe Guadamuz por recortes a Cultura

El Partido Liberación Nacional (PLN) se unió a las voces que solicitan a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, renunciar a su cargo, luego de trascender que el presupuesto de la institución que ella dirige sería recortado en ¢4.000 millones para el 2024.

El Directorio Político y el Comité Ejecutivo Nacional del PLN emitieron un pronunciamiento en ese sentido la noche del miércoles.

El partido político argumentó que el recorte es la consecuencia de una mala gestión de la jerarca al subejecutar el presupuesto anual, el cual se toma como referencia para futuros planes de gasto.

“Lo más grave es que a la ministra no le ha importado la subejecución, porque ella misma había venido deteriorando los programas culturales más importantes del país”, dice un comunicado de la agrupación.

A su vez, el PLN afirmó que usará los mecanismos legislativos para evitar la disminución presupuestaria que provocó el malestar de decenas de organizaciones culturales y estudiantiles, las cuales también piden a Nayuribe hacerse a un lado.

El Gobierno sostiene que el recorte es un “castigo” a las entidades que no ejecutan la totalidad de su presupuesto, por lo que se hace una reasignación de recursos.

En declaraciones al programa Nuestra Voz, el ministro Nogui Acosta dijo: “estamos castigando al ministerio que no ejecuta; no tiene sentido darle recursos a alguien que no los gasta”.

Este miércoles, durante la ceremonia de los Premios Nacionales de la Cultura, un grupo de artistas protagonizó un protesta en contra de la ministra.

En poco más de un año al frente de esa cartera, se registran 17 bajas en puestos de jefatura.

Solo el jueves anterior, la ministra destituyó a jefes que ella misma nombró en puestos de confianza. Ellos son Set Durán, quien ocupaba el cargo de director general del Archivo Nacional; Alexánder Cuadra, hasta ahora director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC); Merceditas Sánchez, quien se desempeñó como directora del Centor Nacional de Música; y Anayensy Herrera, quien era la jefa de la Dirección de Gestión Sociocultural de ese ministerio.